«Извините меня»: Ида Галич высказалась о своём материнстве
Ида Галич рассказала о двух месяцах материнства с новорожденной дочкой
Блогер Ида Галич сообщила, что два месяца назад родила второго ребёнка. В своём блоге она поделилась с поклонниками радостью материнства.
Ида рассказала подписчикам, что теперь планирует каждый месяц делиться впечатлениями от нового этапа жизни.
«Извините меня, я тут человека создала! До сих пор не верится», — написала Галич.Блогер отметила, что материнство требует много сил. По её словам, у неё болит спина и шея, а на отдых остаётся совсем мало времени. При этом девушка добавила, что чувствует себя счастливой, когда видит улыбку ребёнка.
«Я смотрю на эту беззубую улыбку и становлюсь самой счастливой девочкой на свете», — призналась Ида.Ранее сообщалось, что жених Иды Галич перепутал свою новорождённую дочь с чужим ребёнком.