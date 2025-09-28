«Извините меня»: Ида Галич высказалась о своём материнстве

28 сентября 2025, 13:43

Ида Галич рассказала о двух месяцах материнства с новорожденной дочкой

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Блогер Ида Галич сообщила, что два месяца назад родила второго ребёнка. В своём блоге она поделилась с поклонниками радостью материнства.





Ида рассказала подписчикам, что теперь планирует каждый месяц делиться впечатлениями от нового этапа жизни.

«Извините меня, я тут человека создала! До сих пор не верится», — написала Галич.

«Я смотрю на эту беззубую улыбку и становлюсь самой счастливой девочкой на свете», — призналась Ида.

