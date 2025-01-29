«Ботокс в помощь!»: Певица Слава не собирается в утиль — видео

Анастасия Сланевская/Слава (Фото: соцсети)
Певица Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская - прим. ред.) готова продолжать активные выступления. Она тщательно следит за внешностью и не позволяет себе распускаться.
Доказательство опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль». В секундном ролике можно увидеть гладкое и подтянутое лицо 44-летней звезды, ну а озорные глаза и лукавый взгляд никуда не делись. Как и острый язык, впрочем. В ответ на еле слышную реплику з кадром Слава отвечает отрицательно.
Кроме того, опубликован кадр с обработанными ногтями артистки соответствующей подписью: «Когти подточила!». Также уточняется, что «девца-красавица» к работе готова.
Даже не зная, о каком конкретно выступлении идёт речь, можно констатировать: Слава в прекрасной форме. А что уж тому причиной — ботокс, пилинг, массаж, диеты или тренировки — дело десятое.
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«Надо шевелить лицом!», — заявляет певица, после чего задорно смеётся.
Кроме того, опубликован кадр с обработанными ногтями артистки соответствующей подписью: «Когти подточила!». Также уточняется, что «девца-красавица» к работе готова.
Даже не зная, о каком конкретно выступлении идёт речь, можно констатировать: Слава в прекрасной форме. А что уж тому причиной — ботокс, пилинг, массаж, диеты или тренировки — дело десятое.
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Александр Бойцов