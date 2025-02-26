«Боялась, что моего ребенка подменят»: Катя Лель рассказала о своих родах

Советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица Наталья Лапина известна публике не только своим творчеством, но и не менее яркой личной жизнью. У нее было множество романов с российскими и зарубежными звездами мировой величины, только личная жизнь так и не сложилась успешно. О творческом пути и звездных любовниках артистки читайте в материале «Радио 1».