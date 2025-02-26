«Боялась, что моего ребенка подменят»: Катя Лель рассказала о своих родах

Катя Лель (Фото: Инстаграм* @katyalelofficial)
50-летняя Катя Лель призналась, что много лет мечтала о малыше и ради этого рассталась с бывшим возлюбленным.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» познала радость материнства в 34 года. Через год после свадебного торжества с Игорем Кузнецовым артистка родила дочь Эмилию. Катя мечтала о малыше, но долгое время не могла себе спланировать беременность из-за плотного рабочего графика. К тому же она ответственно отнеслась к поиску отца ребенка.
До шестого месяца Лель продолжала гастролировать, а потом стала аккуратнее. Когда артистка рожала, то боялась, что малышку перепутают с чужим ребенком. Она просила, чтобы охранники стояли подле палаты.
С отцом дочки Эмилии Катя впервые встретилась на концерте Владимира Преснякова. Тогда звезда пережила болезненное расставание с Александром Волковым. Они были вместе восемь лет. Мужчина объявил экс-возлюбленной войну, и пытался лишить возможности выступать под ее фамилией.
Звезда мечтала о малыше и озвучила Александру свои условия — они играют свадьбу или он ее отпускает. У Волкова была другая семья, он не хотел ее бросать, но и расставаться с исполнительницей не желал.
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«Я понимаю, что Игорь был тот самый объект – гармоничный, генетически достойный, красивый. У нас дитя любви. Это чудо произошло. Нужно было осознанно к этому подойти, и мы очень хотели этого ребенка», — отметила Катя.
До шестого месяца Лель продолжала гастролировать, а потом стала аккуратнее. Когда артистка рожала, то боялась, что малышку перепутают с чужим ребенком. Она просила, чтобы охранники стояли подле палаты.
«Я рожала 17 часов, это много. Я помню, что я красила губы, хотела, чтобы она видела меня красивой. Сестра мне держала голову, а муж был за дверью, потому что он боялся крови», — уточнила певица.
С отцом дочки Эмилии Катя впервые встретилась на концерте Владимира Преснякова. Тогда звезда пережила болезненное расставание с Александром Волковым. Они были вместе восемь лет. Мужчина объявил экс-возлюбленной войну, и пытался лишить возможности выступать под ее фамилией.
«Мало кто сочувствовал этой ситуации, многие были рады – наконец-то у Лель не будет по пять концертов в день, она не будет самой заказываемой артисткой. Я знаю этих известных людей», — делилась Лель.
Звезда мечтала о малыше и озвучила Александру свои условия — они играют свадьбу или он ее отпускает. У Волкова была другая семья, он не хотел ее бросать, но и расставаться с исполнительницей не желал.
«Я не могу жить в качестве любовницы, это меня разрушает. Я ушла, и началась война. Полное уничтожение везде за большие деньги, за большие связи», — поделилась Лель.
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Ольга Енгалычева