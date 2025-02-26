«Это не диагноз»: Надежда Сысоева ест халву и экстремально худеет

Надежда Сысоева (Фото: Телеграм @sysoevatg)
Звезда Comedy Club Надежда Сысоева продолжает удивлять и даже пугать пользователей Сети невероятно стройной фигурой. После скандального сезона шоу «Выжить в Дубае» в 2024 году Надежда потеряла маму, затем произошел разрыв с Сашей Стоуном, и на фоне переживаний Надежда начала терять вес еще быстрее.
Подписчики пишут под фотографиями Сысоевой: «Близким пора бить тревогу», «Может, лучше к врачу?», «У Варнавы перебор с худобой, и Наденька туда же…» Но Надежда довольна своей фигурой и рассказала в интервью порталу «Леди Mail» о главных принципах своего питания.
Надежда придерживается интуитивного подхода и почти не ограничивает свой рацион. Она ест все, чего ей хочется, ежедневно употребляет овощи, пьет много воды, любит халву и шарлотку, однако старается не злоупотреблять хлебом и картофелем.
Для поддержания изящных форм и свежести лица Надежда ухаживает за собой, у нее дома много косметики, она любит ручные и аппаратные массажи, несложную йогу. Звезда занимается фитнесом в спортзале, регулярно играет в баскетбол, а летом катается по Москве на велосипеде.
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Надежда придерживается интуитивного подхода и почти не ограничивает свой рацион. Она ест все, чего ей хочется, ежедневно употребляет овощи, пьет много воды, любит халву и шарлотку, однако старается не злоупотреблять хлебом и картофелем.
Для поддержания изящных форм и свежести лица Надежда ухаживает за собой, у нее дома много косметики, она любит ручные и аппаратные массажи, несложную йогу. Звезда занимается фитнесом в спортзале, регулярно играет в баскетбол, а летом катается по Москве на велосипеде.
«Я выросла в компании братьев, поэтому увлекаюсь баскетболом с детства. А с недавних пор я играю за команду ''Пена'' в Медийной баскетбольной лиге. Это объединение, в котором играют команды с разными артистами, блогерами, музыкантами и профессиональными спортсменами в составе», — рассказала Надежда.
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Александр Бойцов