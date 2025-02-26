Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы

Анастасия Волочкова и Ариадна (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Дочь балерины Анастасии Волочковой сообщила, что сделает две свадьбы.
19-летняя Ариадна приняла решение дважды отпраздновать торжество – в Москве и Санкт-Петербурге. На столичном, более скромном мероприятии, будет присутствовать её отец, бизнесмен Игорь Вдовин, и друзья. А пышная свадьба в Петербурге, на которую будет потрачено несколько миллионов рублей, организуется для матери.
Девушка решила организовать два мероприятия по одному поводу из-за конфликта родителей. Невеста не хочет, чтобы отцу и матери было некомфортно.
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Девушка решила организовать два мероприятия по одному поводу из-за конфликта родителей. Невеста не хочет, чтобы отцу и матери было некомфортно.
«Для нас с Никитой главное – обвенчаться. Безусловно, свадьба важна для родственников, для друзей, но для нас больше важна духовная часть, нам нужно закрепить наш союз на небесах», – поделилась Ариадна в беседе с KP.RU.Также дочь балерины отметила, что не хочет праздновать «по-царски». Изначально она и её жених никита Григорян собирались организовать скромную свадьбу.
«Но поскольку мама – человек очень эпатажный, яркий, мы подумали, что, может быть, лучше сделать праздник таким, каким она его видит. И эта свадьба будет ориентирована на мамин вкус», – подчеркнула Ариадна.Читайте также:
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Анастасия Чинкова