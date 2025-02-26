Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы

Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» стала невероятно популярна, а исполнительница главной роли, Ника Здорик, находится на пике своей карьеры. Однако вместе с широкой известностью пришли и неприятные сплетни. После расставания со Стасом Пьехой, который старше ее на два десятка лет, часть поклонников засомневалась в роде деятельности девушки. Судачат, что Здорик предоставляет эскорт-услуги. Порой ее агенту звонят люди и напрямую спрашивают, сколько стоит сопровождение артистки в рестораны и сауны.