«Боялась снова уступить»: Самойлова объяснила, почему не стала разводиться по-тихому

26 сентября 2026, 12:03

Самойлова призналась, что Джиган заставлял её чувствовать вину за желание уйти

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала в интервью Ксении Собчак, почему решила не проходить через очередной развод с Джиганом молча. По словам блогерши, она боялась снова поддаться давлению бывшего мужа и в итоге не довести решение до конца.





Самойлова призналась, что хотела уйти из отношений ещё в 2020 и 2022 годах, однако тогда у неё не хватало сил окончательно разорвать брак. По её словам, Джиган убеждал её, что своим уходом она разрушит семью и фактически бросит детей.



Из-за этого, как рассказала Оксана, даже после поступков, которые она считала абсолютно неприемлемыми, у неё появлялось чувство вины. Именно оно, по её словам, мешало ей сделать окончательный шаг.





«Несмотря на то, что он делал там миллиард и одну вещь, которая неприемлема ни в каких вообще обстоятельствах и видах, он всё равно вызывал во мне вот это чувство вины», — призналась Самойлова.