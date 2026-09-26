«Он наставил на меня пистолет»: Самойлова раскрыла шокирующие подробности брака с Джиганом
Самойлова заявила, что Джиган угрожал ей расправой и направлял на нее пистолет
Оксана Самойлова рассказала о тяжелых эпизодах семейной жизни с бывшим мужем Джиганом. В интервью Ксении Собчак блогерша призналась, что рэпер периодически сталкивался с неконтролируемыми вспышками агрессии.
По словам Самойловой, однажды Джиган угрожал ей, а затем в другой ситуации направил на неё пистолет. Этот эпизод, как утверждает Оксана, произошёл в 2022 году.
«Да, это был 2022 год. Это было по тем же причинам, что и в 2020-м. Он был в изменённом состоянии. Его просто переклинило, ему показалось, что я какая-то предательница», — рассказала блогерша.Самойлова призналась, что вспоминать об этом ей тяжело. По словам блогерши, в тот момент дома находились дети. Их сразу вывезли из дома, после чего Самойлова также была вынуждена прятаться.
Она также рассказала о другом эпизоде, когда, по её словам, Джиган угрожал вколоть ей яд. Все эти истории, как утверждает Оксана, происходили на фоне его неконтролируемого состояния.
Самойлова подчеркнула, что несмотря на пережитое, Джиган остаётся отцом их общих детей. Подробностями этих эпизодов она решила поделиться спустя несколько лет после произошедшего.