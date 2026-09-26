«Он наставил на меня пистолет»: Самойлова раскрыла шокирующие подробности брака с Джиганом

26 сентября 2026, 11:50

Самойлова заявила, что Джиган угрожал ей расправой и направлял на нее пистолет

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала о тяжелых эпизодах семейной жизни с бывшим мужем Джиганом. В интервью Ксении Собчак блогерша призналась, что рэпер периодически сталкивался с неконтролируемыми вспышками агрессии.





По словам Самойловой, однажды Джиган угрожал ей, а затем в другой ситуации направил на неё пистолет. Этот эпизод, как утверждает Оксана, произошёл в 2022 году.





«Да, это был 2022 год. Это было по тем же причинам, что и в 2020-м. Он был в изменённом состоянии. Его просто переклинило, ему показалось, что я какая-то предательница», — рассказала блогерша.