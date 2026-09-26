«У всего есть год спустя»: бывшая жена Диброва заметила его преображение

26 сентября 2026, 11:27

Полина Диброва рассказала, как Дмитрий изменился после развода

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва заметила заметные перемены во внешности бывшего мужа Дмитрия после их развода. По словам женщины, телеведущий в последнее время стал гораздо тщательнее следить за собой и теперь выглядит заметно лучше. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Своими наблюдениями Полина поделилась на премьере нового сезона СТС. Она связала преображение Диброва с его новыми проектами и изменениями в личной жизни.





«Он приобрел прекрасный внешний облик. У всего есть год спустя, ребят!» — заявила Полина.