Достижения.рф

«У всего есть год спустя»: бывшая жена Диброва заметила его преображение

Полина Диброва рассказала, как Дмитрий изменился после развода
Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва заметила заметные перемены во внешности бывшего мужа Дмитрия после их развода. По словам женщины, телеведущий в последнее время стал гораздо тщательнее следить за собой и теперь выглядит заметно лучше. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Своими наблюдениями Полина поделилась на премьере нового сезона СТС. Она связала преображение Диброва с его новыми проектами и изменениями в личной жизни.

«Он приобрел прекрасный внешний облик. У всего есть год спустя, ребят!» — заявила Полина.
Бывшая жена телеведущего также прокомментировала внешние изменения своего нынешнего возлюбленного Романа Товстика. Она подтвердила, что он действительно сделал пластическую операцию — круговую блефаропластику.

По словам Полины, вмешательство было связано не только с желанием изменить внешность. Она объяснила, что операция была необходима для «улучшения качества жизни».

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0