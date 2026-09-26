«У всего есть год спустя»: бывшая жена Диброва заметила его преображение
Полина Диброва рассказала, как Дмитрий изменился после развода
Полина Диброва заметила заметные перемены во внешности бывшего мужа Дмитрия после их развода. По словам женщины, телеведущий в последнее время стал гораздо тщательнее следить за собой и теперь выглядит заметно лучше. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Своими наблюдениями Полина поделилась на премьере нового сезона СТС. Она связала преображение Диброва с его новыми проектами и изменениями в личной жизни.
«Он приобрел прекрасный внешний облик. У всего есть год спустя, ребят!» — заявила Полина.Бывшая жена телеведущего также прокомментировала внешние изменения своего нынешнего возлюбленного Романа Товстика. Она подтвердила, что он действительно сделал пластическую операцию — круговую блефаропластику.
По словам Полины, вмешательство было связано не только с желанием изменить внешность. Она объяснила, что операция была необходима для «улучшения качества жизни».