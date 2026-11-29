«Боюсь, что дети будут меня стесняться»: Барановская о знакомстве с избранниками наследников
Юлия Барановская спокойно отреагировала на знакомство старшего сына с девушкой
Юлия Барановская призналась, что спокойно относится к тому, что ее дети рано или поздно представят ей своих избранников. Об этом сообщает Super.
Телеведущая не боится знакомиться со вторыми половинками наследников, однако переживает, чтобы своим поведением не оттолкнуть их.
«Я скорее боюсь вести себя так, что мои дети будут бояться познакомить меня со своими вторыми половинками», — рассказала Юлия на открытии ГУМ-катка.Барановская также поделилась, что старший сын Артем уже познакомил ее со своей подругой. По словам телеведущей, встреча прошла хорошо, поэтому поводов для беспокойства у нее не возникло.
Напомним, Юлия воспитывает троих детей от бывшего футболиста Андрея Аршавина: сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну. Пара состояла в отношениях с 2003 по 2012 год.
У Аршавина также есть дочь Есения, которая родилась в 2016 году в отношениях с моделью Алисой Казьминой. Позже стало известно о романе футболиста с Анной Петрушиной. Летом 2024 года у них родилась дочь Ева.