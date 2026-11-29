29 ноября 2026, 12:58

Юлия Барановская спокойно отреагировала на знакомство старшего сына с девушкой

Юлия Барановская с сыновьями (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Юлия Барановская призналась, что спокойно относится к тому, что ее дети рано или поздно представят ей своих избранников. Об этом сообщает Super.





Телеведущая не боится знакомиться со вторыми половинками наследников, однако переживает, чтобы своим поведением не оттолкнуть их.





«Я скорее боюсь вести себя так, что мои дети будут бояться познакомить меня со своими вторыми половинками», — рассказала Юлия на открытии ГУМ-катка.