29 ноября 2026, 11:31

Анфиса Чехова поддержала Викторию Лопыреву в конфликте с Лизой Моряк

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова высказалась в соцсетях о конфликте Виктории Лопыревой и Лизы Моряк. Телеведущая предположила, что актриса изначально записала пародийный ролик на модель ради просмотров, не задумываясь о том, как на него отреагирует героиня видео.





Чехова призналась, что и сама раньше оказывалась в похожих ситуациях с коллегами, поэтому теперь старается внимательнее относиться к публичным высказываниям. По ее мнению, в погоне за популярностью легко забыть о чувствах других людей и не заметить, что шутка может причинить кому-то боль.





«Я за то, чтобы женщины не воевали, а поддерживали друг друга. Мне кажется, Лиза в тот момент не думала о Вике, а думала о том, как сделать ролик на миллионы просмотров. Очень легко заиграться в этот хайп и забыть, что тем, что ты делаешь, можешь причинить боль другому человеку. Чувства других людей становятся разменной монетой. Вика, естественно, принялась защищать себя, и она имеет на это полное право. Другое дело, что, видя такую королевскую стать Вики, ожидалось, что она благородно промолчит. Но когда затронуты чувства человека, он делает то, что чувствует. Если тебе наступили на ногу, ты не можешь в этот момент подумать: "Буду я благородным, смолчу и не дам никакой реакции"», — отметила Анфиса Чехова.