29 ноября 2026, 11:46

Лиза Моряк обвинила Викторию Лопыреву в травле после пародийного ролика

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Конфликт Лизы Моряк и Виктории Лопыревой получил продолжение. Супруга режиссера Сарика Андреасяна обратилась в соцсетях к модели после того, как та опубликовала ролик с гипертрофированными персонажами, в котором, по мнению актрисы, содержались насмешки над ней и ее внешностью.





Поводом для размолвки стало видео с одного из мероприятий. После него Моряк записала пародию на Лопыреву, чем задела модель. Теперь Лиза объяснила, что изначально не вкладывала в ролик злого умысла и не ожидала, что ситуация перерастет в публичную перепалку. При этом дальнейшие действия Виктории актриса расценила уже как травлю.





«Мой рилс был шуткой, я выставила это неосознанно. Я не думала, что дойдет до такого. Если кого-то это задело — я это слышу, но то, что происходит сейчас — это уже другая история. Виктория, то, что делаешь ты — это уже не шутка. Ты выставляешь ролик с серьезной травлей, и намекаешь, что после третьих родов я толстая. И объявляешь розыгрыш денег за лучший комментарий. Это не про меня, это про уважение. Два месяца назад я произвела на свет человека, своего третьего ребенка. Мое тело только начинает приходить в себя. Если для кого-то это повод для насмешек — мне искренне жаль. Это взрослая женщина, которая хочет, чтобы ее заметили за чужой счет. И это грустно», — заявила Лиза.