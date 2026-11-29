Торт с бриллиантами за $1 млн: Киркоров устроил благотворительный аукцион
Филипп Киркоров стал участником необычного кондитерского события — артист разрезал торт, стоимость которого оценивается в миллион долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Десерт, получивший название «королевский шоу-торт», украшен бриллиантами и претендует на звание самого дорогого торта в России.
Над созданием масштабного кондитерского шедевра работали звездные кондитеры Марина и Максим Синицкие. К проекту также присоединились мастера из разных городов, объединив усилия для создания уникального десерта.
Первый кусок торта Киркоров выставил на аукцион. Его удалось продать за 50 тысяч рублей. Все вырученные средства организаторы направят на благотворительность.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России