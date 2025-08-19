«Рыдала ночами, что я не как все женщины»: Беременная в третий раз Регина Тодоренко выбрала естественные роды, несмотря на диагноз
Беременная Регина Тодоренко собралась рожать естественным путем, несмотря на диагноз
Беременная телеведущая Регина Тодоренко планирует третьи естественные роды, несмотря на медицинские противопоказания. Об этом сообщает издание «Voice» со ссылкой на откровения звезды в ее личном блоге.
35-летняя Тодоренко призналась, что с юности жила с установкой врачей о невозможности естественных родов из-за сколиоза. Это вызывало у нее глубокие переживания и ощущение неполноценности.
«"Ты никогда не родишь сама, придется резать". Самый главный страх, который мне вселил врач в 19 лет, увидев мой сколиоз. Согласитесь, плохое заключение для девушки, у которой жизнь только началась. С этой жуткой программой я жила долгие годы, рыдала ночами от того, что я не такая, как все нормальные женщины», — писала звезда.Несмотря на запреты медиков, Тодоренко дважды успешно родила сыновей естественным путем — шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Она воспитывает здоровых мальчиков вместе с мужем, певцом Владом Топаловым.
Когда Регина забеременела впервые, то осознала, что не хочет рожать с помощью кесарева сечения. Для преодоления страхов перед родами телеведущая обратилась к клиническому психологу и старалась подготовиться к любой ситуации. Даже осложнение на 36-й неделе — тазовое предлежание плода — было скорректировано умелыми акушерками и остеопатами.
«Итог: роды были мягкие, без боли и естественные при всем моем несовершенстве. (...) Сейчас я на финишной прямой перед третьими родами. Да, волнение есть, но оно не про боль, а про ожидание чуда», — призналась она.Ожидая третьего сына, Тодоренко вновь готовится к естественным родам. Она надеется, что ребенок родится без осложнений, и желает всем женщинам и девушкам испытать «мягкие, спокойные и счастливые роды».
Тодоренко внимательно следит за тем, чтобы поддерживать здоровое тело. Она занимается ежедневными тренировками, повышает гибкость и выносливость тела. Звезда объясняла, что таким образом она готовится к родам и последующему восстановлению.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская