«Рыдала ночами, что я не как все женщины»: Беременная в третий раз Регина Тодоренко выбрала естественные роды, несмотря на диагноз

Беременная Регина Тодоренко собралась рожать естественным путем, несмотря на диагноз
Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Беременная телеведущая Регина Тодоренко планирует третьи естественные роды, несмотря на медицинские противопоказания. Об этом сообщает издание «Voice» со ссылкой на откровения звезды в ее личном блоге.



35-летняя Тодоренко призналась, что с юности жила с установкой врачей о невозможности естественных родов из-за сколиоза. Это вызывало у нее глубокие переживания и ощущение неполноценности.

«"Ты никогда не родишь сама, придется резать". Самый главный страх, который мне вселил врач в 19 лет, увидев мой сколиоз. Согласитесь, плохое заключение для девушки, у которой жизнь только началась. С этой жуткой программой я жила долгие годы, рыдала ночами от того, что я не такая, как все нормальные женщины», — писала звезда.
Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)
Несмотря на запреты медиков, Тодоренко дважды успешно родила сыновей естественным путем — шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Она воспитывает здоровых мальчиков вместе с мужем, певцом Владом Топаловым.

Когда Регина забеременела впервые, то осознала, что не хочет рожать с помощью кесарева сечения. Для преодоления страхов перед родами телеведущая обратилась к клиническому психологу и старалась подготовиться к любой ситуации. Даже осложнение на 36-й неделе — тазовое предлежание плода — было скорректировано умелыми акушерками и остеопатами.

«Итог: роды были мягкие, без боли и естественные при всем моем несовершенстве. (...) Сейчас я на финишной прямой перед третьими родами. Да, волнение есть, но оно не про боль, а про ожидание чуда», — призналась она.
Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)
Ожидая третьего сына, Тодоренко вновь готовится к естественным родам. Она надеется, что ребенок родится без осложнений, и желает всем женщинам и девушкам испытать «мягкие, спокойные и счастливые роды».

Тодоренко внимательно следит за тем, чтобы поддерживать здоровое тело. Она занимается ежедневными тренировками, повышает гибкость и выносливость тела. Звезда объясняла, что таким образом она готовится к родам и последующему восстановлению.

Мария Моисеева

