«Рыдала ночами, что я не как все женщины»: Беременная в третий раз Регина Тодоренко выбрала естественные роды, несмотря на диагноз

19 августа 2025, 04:56

Беременная Регина Тодоренко собралась рожать естественным путем, несмотря на диагноз

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Беременная телеведущая Регина Тодоренко планирует третьи естественные роды, несмотря на медицинские противопоказания. Об этом сообщает издание «Voice» со ссылкой на откровения звезды в ее личном блоге.





35-летняя Тодоренко призналась, что с юности жила с установкой врачей о невозможности естественных родов из-за сколиоза. Это вызывало у нее глубокие переживания и ощущение неполноценности.





«"Ты никогда не родишь сама, придется резать". Самый главный страх, который мне вселил врач в 19 лет, увидев мой сколиоз. Согласитесь, плохое заключение для девушки, у которой жизнь только началась. С этой жуткой программой я жила долгие годы, рыдала ночами от того, что я не такая, как все нормальные женщины», — писала звезда.

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)



«Итог: роды были мягкие, без боли и естественные при всем моем несовершенстве. (...) Сейчас я на финишной прямой перед третьими родами. Да, волнение есть, но оно не про боль, а про ожидание чуда», — призналась она.