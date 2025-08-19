«Это таинство, а не шоу»: Эксперт раскритиковала идею Тодоренко о родах онлайн
Регина Тодоренко шокировала публику планами родить в прямом эфире
В своём личном блоге Регина Тодоренко сообщила о беременности и намерении организовать онлайн-трансляцию процесса родов. Данное заявление спровоцировало оживлённую дискуссию среди публики, а международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова заявила, что данное желание выходит за рамки допустимого.
В беседе с Общественной Службой Новостей Холгова отметила, что, хотя публичные личности имеют право делиться эмоциями, связанными с материнством, существуют определённые границы.
«В вопросе демонстрации частей тела, которые напрямую связаны с анатомическими изменениями или процессами, — это уже пересечение запрещённых границ. Это однозначно недопустимо, и ожидать одобрения со стороны публики в этом случае не стоит», — заявила эксперт.Специалист подчеркнула, что роды являются «своего рода таинством» и медицинской процедурой, а их публичная трансляция может негативно сказаться на психике некоторых зрителей. По мнению эксперта, подобные действия не должны использоваться для повышения популярности.