«Это таинство, а не шоу»: Эксперт раскритиковала идею Тодоренко о родах онлайн

19 августа 2025, 18:21

Регина Тодоренко шокировала публику планами родить в прямом эфире

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Telegram @todorenkoregina)

В своём личном блоге Регина Тодоренко сообщила о беременности и намерении организовать онлайн-трансляцию процесса родов. Данное заявление спровоцировало оживлённую дискуссию среди публики, а международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова заявила, что данное желание выходит за рамки допустимого.





В беседе с Общественной Службой Новостей Холгова отметила, что, хотя публичные личности имеют право делиться эмоциями, связанными с материнством, существуют определённые границы.

«В вопросе демонстрации частей тела, которые напрямую связаны с анатомическими изменениями или процессами, — это уже пересечение запрещённых границ. Это однозначно недопустимо, и ожидать одобрения со стороны публики в этом случае не стоит», — заявила эксперт.