«Это катастрофа!»: Кулецкая осудила угрозы семье Соколовского

12 декабря 2025, 14:17

Елена Кулецкая высказалась о сталкерах, преследующих Соколовского и его семью

Елена Кулецкая (Фото: Instagram* / @elenakuletskaya)

Телеведущая и модель Елена Кулецкая резко высказалась о ситуации, в которую попали Влад Соколовский и его супруга Ангелина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Пара столкнулась с жестким сталкерингом: неизвестные отправляют им пугающие сообщения, размещают фотографии их трёхлетнего сына на кладбищах и угрожают похищением ребёнка.



Модель призналась, что происходящее шокирует её как мать и что подобные действия должны караться по закону.





«Любое преследование и угрозы — это катастрофа! Здорово, что ребята начали это освещать и привлекать внимание к тому, что это ненормально, этого быть не должно! Как мама, я, естественно, за здоровье, жизнь и благополучие ребенка… Сердце сразу же реагирует, волнуется. Дай бог, чтобы у всех детей все было хорошо. Я уверена, что правоохранители это решат и в рамках закона», — заявила Кулецкая на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика».