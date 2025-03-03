«Товарищи были недовольны»: Галкин* после скандала показал «свежую» Пугачеву

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Максим Галкин* признался, что вызвал возмущение блогеров тем, что опубликовал старые фотографии Аллы Пугачевой.
Галкин* посвятил Пугачевой пост, в котором поздравил супругу с Днем желтых цветов (первое воскресенье весны) и опубликовал серию фотографий певицы. Однако подписчики упрекнули его в том, что комик обманывает людей, публикуя старые фото Пугачевой.
Вместе с сообщением он опубликовал свежее фото жены в кепке на голове и темных очках.
День желтых цветов Пугачева придумала более 50 лет назад. В этот «праздник» она «разрешает» весну.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
«Под предыдущими фотографиями некоторые товарищи были недовольны тем, что фотографии старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!» — опубликовал новый пост Галкин.
Вместе с сообщением он опубликовал свежее фото жены в кепке на голове и темных очках.
День желтых цветов Пугачева придумала более 50 лет назад. В этот «праздник» она «разрешает» весну.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Элина Позднякова