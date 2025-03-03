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«Товарищи были недовольны»: Галкин* после скандала показал «свежую» Пугачеву

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* признался, что вызвал возмущение блогеров тем, что опубликовал старые фотографии Аллы Пугачевой.
Галкин* посвятил Пугачевой пост, в котором поздравил супругу с Днем желтых цветов (первое воскресенье весны) и опубликовал серию фотографий певицы. Однако подписчики упрекнули его в том, что комик обманывает людей, публикуя старые фото Пугачевой.

«Под предыдущими фотографиями некоторые товарищи были недовольны тем, что фотографии старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!» — опубликовал новый пост Галкин.

Вместе с сообщением он опубликовал свежее фото жены в кепке на голове и темных очках.

День желтых цветов Пугачева придумала более 50 лет назад. В этот «праздник» она «разрешает» весну.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«Бояться надо»: Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой
Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой
03 марта 2025, 09:48

Анна Седакова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис резко высказался после признаний Анны Седоковой о том, что та боится людей.
Ранее Седокова поделилась своими переживаниями в личном телеграм-канале, рассказав, что впервые вышла из дома вечером. Она отметила, что время идет, но ей не становится легче, и страх перед людьми по-прежнему остается. По ее словам, жизнь состоит из детей и остатка работы, которую она пытается собрать.

«Это пишет моя невестка! И это правильно — бояться надо, но поздно. Приглашаю невестку к себе. Я заблокирован уже три года, но благодаря добрым людям это сообщение может до нее дойти», — написал Райтис.

Он также призвал подписчиков не называть Седокову его невесткой, так как она недостойна этого, и назвал певицу чудовищем.

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Иноагент Лёва Би-2 продолжает зарабатывать в России под другим именем
03 марта 2025, 09:36

Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, более известный как Лёва Би-2, продолжает зарабатывать и вести дела в России под другим именем. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Егор Бортник* числится в документах как Игорь Бортник, имеет гражданство РФ, собственный ИНН, банковские счета и даже бизнес.

Отмечается, представители движения «Сорок сороков» обратились с заявлением в МВД, в котором потребовали присвоить статус иноагента «Игорю». Кроме того, они также потребовали лишить его российского гражданства.

Ранее Бортник* заявил о желании купить партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для украинской армии. Он также признался, что уже выделил ВСУ суммарно более 100 тысяч евро. В частности, он приобрёл две машины скорой помощи и один автобус.

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#всу
#рф
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Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов
Юра Борисов ответил, считает ли себя «секретным оружием» режиссёра «Аноры»
03 марта 2025, 09:01

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

В США состоялась 97-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». К российскому актеру Юре Борисову было приковано повышенное внимание со стороны американских журналистов, передает Super.ru.
Одна из журналисток спросила Борисова о том, что он думает о сравнении себя с актёром Райаном Гослингом, а также считает ли себя «секретным оружием» режиссёра «Аноры».

«Я не знаю, я не оружие, я человек», — ответил на вопрос Юра.

Примечательно, что диалог завершился вежливым смехом журналистки.

Напомним, заветную статуэтку Юра Борисов не получил, но его мастерство и талант отдельно отметил актер Роберт Дауни-младший.

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*Запрещен в РФ
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«Ты жирная!»: Катя Лель вспомнила слова Максима Фадеева о ее фигуре и поделилась сложностями сохранения хороших форм
Катя Лель в YouTube-шоу «Ваша Наташа» рассказала о трудностях похудении для сцены
03 марта 2025, 08:02

Катя Лель (Фото: кадр из YouTube-шоу «Ваша Наташа»)

Катя Лель раскрыла, как боролась за стройность ради славы в жестоком шоу-бизнесе. Певица поделилась в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что Максим Фадеев называл ее «жирной», а она поражалась, но — и это лишь вершина айсберга. Другие откровения также прозвучали в беседе с Натальей Подольской, включая планы на ближайший музыкальный «сюрприз-трек».
Катя Лель стала звездой в нулевых благодаря хитам «Мой мармеладный» и «Муси-пуси». Эти песни родились в союзе с продюсером Максимом Фадеевым, который умел делать из талантов настоящих кумиров. Но за яркими выступлениями скрывалась тяжелая работа над собой.

Чтобы блистать на сцене, певица сидела на строгих диетах. Она пробовала питание по группе крови, по Монтиньяку и даже спортивное меню: две ложки риса, кусочек рыбы или курицы, три миндаля и яблоко.

Катя Лель в 2003 году (Фото: кадр выступления «Мой мармеладный» на Youtube-канале Кати Лель)

«А тренировки были каждый день перед значимыми событиями. Я постоянно была в процессе недоедания. Мне снились прилавки с пельменями, тортами. Ты скучаешь по еде, потому что ты вечно голодный! Нет сил выйти на сцену, потому что ножки заплетаются», — делилась Лель.
Катя весила всего 45 килограммов при росте 165 сантиметров, хотя раньше была на 52-53кг. Ей снились пельмени и торты, но она голодала, едва находя силы выйти к зрителям.

Катя Лель в 2003 году (Фото: кадр выступления «Мой мармеладный» на Youtube-канале Кати Лель)

Для клипа «Мой мармеладный» пришлось резко худеть. В кадре Катя появилась в черных брюках и майке, показав тонкую талию. Песня взлетела на вершины чартов, закрепив ее статус звезды.

Однако жертвы ради внешности давались нелегко. Катя призналась, что это сильно давило на психику. Когда она забеременела, то решила больше не голодать.

«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме
«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме

«Как только я забеременела, поняла, что сделаю все возможное, чтобы мой ребенок был неголодный и мамочка тоже. (...) Я позволила себе вообще все», — сказала со смешком Лель.

Катя Лель (Фото: кадр из YouTube-шоу «Ваша Наташа»)

Набрала 25 килограммов, дойдя до 70, и наслаждалась творожками и йогуртами. После родов пришлось снова худеть. Ведь новый трек, новый клип — для них нужно и самой быть в качестве, и здоровье с силой духа иметь, чтобы стресс не сказался на тебе слишком негативно.

Сейчас 50-летняя певица не использует методы «резкого» похудения. Раньше она могла дважды в неделю сидеть на воде, чае или кефире с яблоками. Теперь такие разгрузки вызывают головные боли и слабость. Катя позволяет себе чуть-чуть сладкого, но старается держать баланс и постепенно сбрасывать килограммы.

Исполнительницы хита «Сигма-бой» ​сказали, что будут рады поработать с Бузовой
Исполнительницы хита «Сигма-бой» ​сказали, что будут рады поработать с Бузовой
На вопрос о ближайшей мечте она поделилась желанием успешно представить фанатам совместный трек с исполнительницей «Сигма бой» Betsy 14 марта. Он был записан недавно и его премьера состоится на концерте Кати Лель.

«Мечтаю, чтобы все произошло с классным звуком, энергией, позитивом. Чтобы все задуманное исполнилось», — отметила певица.
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Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию

«Отдых на вилле мечты с шашлыками»: Дава показал кадры из отдыха в Сочи с беременной Мари Краймбрери
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Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию
03 марта 2025, 06:54

Юра Борисов и его жена Анна (Фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

В ночь со 2 на 3 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар», где среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов. К сожалению, статуэтку он не выиграл, однако мастерство и талант Борисова отдельно отметил актер Роберт Дауни-младший. К тому же, сам фильм «Анора» все же выиграл «Оскар».
Фильм «Анора», снятый Шоном Бейкером, получил награды за лучший монтаж и оригинальный сценарий. Юра Борисов сыграл в этой картине русского парня Игоря и был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана, но премию не взял. Его обогнал американец Киран Калкин (фильм «Реальная боль»).

Актер Роберт Дауни-младший высоко оценил работу Юры, выделив его как талантливого актера, которого ждет «великое будущее».

Ранее «Радио 1» передавало, что актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине»* перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж. Канал ABC News, ведущий трансляцию «Оскара», сделал об этом отдельный твит в соцсети X, приложив видео.

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*внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов
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