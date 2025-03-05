С трудом говорит по-русски: Пугачёва поддержала Орбакайте после её конфуза

Кристина Орбакайте (фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)
После того как Кристина Орбакайте покинула Россию, в её отношениях с матерью Аллой Пугачёвой наступила оттепель. Певица всё чаще стала публично поддерживать дочь и радоваться её победам.
Несколько дней назад Орбакайте объявила, что собирается в тур по Европе. После она опубликовала ролик с неудачными дублями со съёмок афиши гастролей, в комментариях к которому Пугачёва назвала дочь звездой.
Кристина представила кадры, на которых и двух слов не может связать на русском языке. Певица постоянно сбивалась во время записывания анонсов предстоящих выступлений и злилась, что у неё ничего не получается.
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Кристина представила кадры, на которых и двух слов не может связать на русском языке. Певица постоянно сбивалась во время записывания анонсов предстоящих выступлений и злилась, что у неё ничего не получается.
«Немного разбавлю ленту для слишком серьёзных и грамотных комментаторов! Всех крепко обнимаю», – не без самоиронии написала Орбакайте.Почти сразу же после публикации поста в комментариях появилась реакция Пугачёвой, которая оставила изображение звезды.
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Анастасия Чинкова