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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Боже, как же это больно»: Мария Погребняк изменила мнение о Моргенштерне* и больше не призывает запрещать его песни

«Боже, как же это больно»: Мария Погребняк изменила мнение о Моргенштерне* и больше не призывает запрещать его песни

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк послушала новый рок-альбом Моргенштерна*. Музыка поразила модель до глубины души – она больше не призывает запрещать песни исполнителя.
Рэпер, проходящий сейчас лечение от зависимостей в рехабе в Израиле, минувшей ночью выпустил седьмой студийный альбом. Он стал его первым полноформатным релизом за последние два года.

В альбом вошли пять треков, выполненных в стиле русского рока, – «Красный флаг», «Дом», «Повод», «Антидепрессанты» и «Пустой вокзал». Все эти песни наполнены эмоциями, которые сейчас испытывает Моргенштерн*.



Мария Погребняк призналась, что новый альбом рэпера поразил её. Она назвала пластинку криком души эмигранта, приведя в пример строчки: «Вольный, словно птица... Только птицы возвращаются домой».

Моргенштерн* (фото: Telegram @alisherhateu)

Модель отметила, что теперь Алишер* не бросается провокациями, а размышляет, вспоминает и ностальгирует, явно скучая по дому.

«Боже, как же это больно. Там нет привычной ширмы, за которой он обычно прятался. Только приглушенный голос и строки, от которых ком в горле. Это не тот Моргенштерн, каким мы его знали. Это человек, который осознал, что хорошо там, где нас нет. И что жизнь, которая крутила им, как щепкой, в конце концов оставила в сердце пустоту», – написала Погребняк.
Ранее многодетная мама призывала запретить треки рэпера, заявляя, что Моргенштерн* калечит детей. Однако теперь она кардинально изменила своё отношение к нему и поверила в то, что он чувствует.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Общественники требуют признать дочь Шаца* и Лазаревой** Софью иноагентом
14 февраля 2025, 12:28

Софья Шац (фото: Instagram*** @sonyashats)

Дочь шоумена Михаила Шаца* и телеведущей Татьяны Лазаревой* Софью Шац требуют признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ.
С соответствующей инициативой выступило общественное движение «Сорок сороков», представители которого обратились в МВД и Минюст.

Отмечается, что причиной выдвижения такого предложения стали многочисленные антироссийские высказывания 26-летней Софьи. По словам общественников, своими действиями она дискредитирует российскую армию.

После начала СВО девушка сначала переехала к матери в Испанию, а после – к отцу в Израиль. В настоящее время она проживает с молодым человеком в Португалии.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстемистов Росфинмониторинга
***запрещён в РФ
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#израиль
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#сво
#минюст
#россия
#иноагенты
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Пригожин сравнил себя с великим императором и простил Шнурова за высмеивание Валерии
Иосиф Пригожин: я давно простил Шнурова, величие императора в умении прощать
14 февраля 2025, 12:24

Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что давно простил певца Сергея Шнурова за конфликт четырехлетней давности, добавив, что «величие императора — в умении прощать». По его словам, сейчас знаменитостей почти ничего не объединяет.
«Повздорили, были тяжелые времена, все это переросло в скандал, об этом узнали СМИ. Но сейчас мы даже при встрече не вспоминаем об этих конфликтах. Спустя столько лет я простил его, он был не прав во многом, но, как говорится, величие императора в умении прощать. Пусть я буду в данном случае великодушен», — пояснил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Продюсер подчеркнул, что порой они пересекаются на различных мероприятиях, жмут друг другу руки, но их общение сводится к «привет-пока». Пригожин заключил, что не считает Шнурова врагом или мерзавцем, «но и другом назвать» не может.

Напомним, конфликт между музыкантом и продюсером начался в 2020 году, когда Пригожин пожаловался на отсутствие финансовой поддержки артистам во время пандемии. В ответ Шнуров высмеял его, заявив, что под нуждающимися тот имеет в виду себя и свою жену — певицу Валерию. После этого между знаменитостями разгорелся конфликт — они обменивались колкостями, стихами и вызовами в ринг.

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#рф
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Ольга Бузова ответила на обвинения в краже хита Лады Дэнс
Менеджер Богославский: у Бузовой есть права на исполнение трека Baby Tonight
14 февраля 2025, 12:20

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Команда певицы Ольги Бузовой ответила на обвинения Лады Дэнс, которая утверждала, что та украла у нее хит Baby Tonight. Менеджер Антон Богославский заявил, что у Бузовой есть все документы на исполнение трека.
«У нас есть все документы, которые дают право Ольге исполнять эту композицию. Лада Дэнс не является правообладателем этого сингла, у него есть 2 автора, которым принадлежат права», — пояснил представитель певицы в беседе с Общественной Службой Новостей.
В команде Бузовой также предположили, что Лада Дэнс занимается провокациями, чтобы «похайпиться» на громком имени певицы.
«Он уточнил: ранее Дэнс заявляла, что лично позволила Бузовой исполнять свой хит, поскольку на 50 процентов является его правообладательницей», — отмечает издание.
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#шоу-бизнес
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Слухи о романе с Бондарчуком и Козловским: как строила личное счастье Юлия Снигирь, к которой Цыганов ушел от беременной жены
14 февраля 2025, 12:12

Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм*@yuliasnigir)

Юлия Снигирь ранее часто привлекала внимание общественности благодаря своим громким романам. Однако лишь однажды ей удалось встретить человека, которого она полюбила настолько сильно, что родила от него ребенка. Евгений Цыганов стал отцом ее единственного сына. О том, как складывалась личная жизнь артистки расскажет «Радио 1».

Первая любовь Юлии Снигирь


Первой любовью Юлии был Алексей Снигирь, с которым она познакомилась во время учебы в педагогическом институте. Молодые супруги погрузились в свои чувства и прожили вместе целых восемь лет. После окончания вуза Юлия начала работать учителем в школе, но вскоре поняла, что это занятие ей не по душе. Она решила стать моделью и быстро нашла работу благодаря своей яркой внешности и идеальной фигуре.

С течением времени отношения пары начали ухудшаться. Юлия была постоянно занята, проводя много времени на кастингах и съемках, из-за чего редко бывала дома. Настоящий кризис в отношениях произошел, когда Юлия решила перевезти своих родителей в столицу. Свекровь была против этого и не хотела, чтобы в их квартире жили чужие люди.


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Роман с Максимом Осадчим


Однажды Юлию заметила ассистентка режиссера и продюсера Валерия Тодоровского. Она предложила девушке пройти кастинг на фильм «Стиляги». Так она попала в кино. Юлии Снигирь приписывали романы с разными партнерами по съемочной площадке, такими как Федор Бондарчук и Василий Степанов, однако молодая актриса их активно опровергала.

Новой официальной любовью актрисы спустя год после ее развода стал Максим Осадчий. Они познакомились в 2007 году на съемках фильма «Обитаемый остров». Юлия не смущалась значительной разницы в возрасте: она была младше Максима на 18 лет. Окружающие недоумевали, что может быть общего между взрослым мужчиной и молодой девушкой. Однако Юлия считала, что зрелый партнер приносит в ее жизнь больше, чем сверстники: он стал для нее поддержкой и опорой. Тем не менее, их отношения длились недолго — спустя два года чувства угасли, и пара рассталась по неизвестным причинам.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)


Отношения с Данилой Козловским


Вскоре после расставания с Осадчим Юлию заметили в компании актера Данилы Козловского. Они встретились в 2011 году на съемках фильма «Распутин», и между ними мгновенно вспыхнула симпатия. Юлия Снигирь и Данила Козловский расстались через год после начала отношений. Причиной разрыва стали слухи о том, что Данила начал встречаться с актрисой Зои Дойч.

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Брак с Евгением Цыгановым


В 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина» Юлия встретила актера Евгения Цыганова. Они сыграли супругов, и после завершения съемок их экранная химия переросла в реальную любовь. Оказалось, что Евгений имел шестерых детей от предыдущего брака с актрисой Ириной Леоновой, и его расставание произошло в тот момент, когда Ирина ждала седьмого ребенка. Цыганова критиковали за неблагородный поступок, но он не мог контролировать свои чувства к Юлии, которые возникли спонтанно.

Пара старалась скрыть свои отношения, но вскоре их роман стал очевиден, когда папарацци запечатлели Юлию с заметным животом, подтвердив слухи о беременности. Евгений всегда избегал внимания СМИ и старался защищать свою личную жизнь от назойливых вопросов прессы. В марте 2016 года Юлия впервые стала мамой: у пары родился сын Федор.

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Джиган после резонансной свадьбы искупался в подземных водах под Стеной плача в Иерусалиме – видео
14 февраля 2025, 11:56

Джиган (фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) искупался в подземных водах под Стеной плача в Иерусалиме.


Накануне сообщалось, что российский исполнитель стал главной звездой на резонансной свадьбе дочери главного раввина России и сына главного раввина Одессы и юга Украины. На мероприятии, которое проводилось на русском языке и иврите, собралось множество гостей, а том числе главный раввин Украины, известный своими антироссийскими заявлениями. Впрочем, не он один когда-то отличился ненавистью к России.

Однако пользователи соцсетей, узнав о свадьбе детей украинского и российского раввинов, назвали это началом скорого завершения конфликта между странами.

Объявился на торжестве и покинувший Россию рэпер Artik из популярного дуэта Artik & Asti. Музыкант перестал вести открытый для общества образ жизни, редко появляется на светских мероприятиях, поэтому его визит на свадьбу стал первым выходом в свет за долгое время.

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