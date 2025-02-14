«Боже, как же это больно»: Мария Погребняк изменила мнение о Моргенштерне* и больше не призывает запрещать его песни

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)
Мария Погребняк послушала новый рок-альбом Моргенштерна*. Музыка поразила модель до глубины души – она больше не призывает запрещать песни исполнителя.
Рэпер, проходящий сейчас лечение от зависимостей в рехабе в Израиле, минувшей ночью выпустил седьмой студийный альбом. Он стал его первым полноформатным релизом за последние два года.
В альбом вошли пять треков, выполненных в стиле русского рока, – «Красный флаг», «Дом», «Повод», «Антидепрессанты» и «Пустой вокзал». Все эти песни наполнены эмоциями, которые сейчас испытывает Моргенштерн*.
Мария Погребняк призналась, что новый альбом рэпера поразил её. Она назвала пластинку криком души эмигранта, приведя в пример строчки: «Вольный, словно птица... Только птицы возвращаются домой».
Моргенштерн* (фото: Telegram @alisherhateu)
Модель отметила, что теперь Алишер* не бросается провокациями, а размышляет, вспоминает и ностальгирует, явно скучая по дому.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В альбом вошли пять треков, выполненных в стиле русского рока, – «Красный флаг», «Дом», «Повод», «Антидепрессанты» и «Пустой вокзал». Все эти песни наполнены эмоциями, которые сейчас испытывает Моргенштерн*.
Мария Погребняк призналась, что новый альбом рэпера поразил её. Она назвала пластинку криком души эмигранта, приведя в пример строчки: «Вольный, словно птица... Только птицы возвращаются домой».
Моргенштерн* (фото: Telegram @alisherhateu)
Модель отметила, что теперь Алишер* не бросается провокациями, а размышляет, вспоминает и ностальгирует, явно скучая по дому.
«Боже, как же это больно. Там нет привычной ширмы, за которой он обычно прятался. Только приглушенный голос и строки, от которых ком в горле. Это не тот Моргенштерн, каким мы его знали. Это человек, который осознал, что хорошо там, где нас нет. И что жизнь, которая крутила им, как щепкой, в конце концов оставила в сердце пустоту», – написала Погребняк.Ранее многодетная мама призывала запретить треки рэпера, заявляя, что Моргенштерн* калечит детей. Однако теперь она кардинально изменила своё отношение к нему и поверила в то, что он чувствует.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова