«Боже, как же хочется»: Покинувшая Россию солистка Little Big призналась в тоске по Петербургу

09 июня 2026, 18:06

Солистка Little Big Софья Таюрская тоскует по Петербургу

Илья Прусикин* и Софья Таюрская (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Солистка Little Big Софья Таюрская, эмигрировавшая в США, заявила о желании вернуться в Россию. Соответствующий пост она оставила в соцсетях под публикацией блогера Анастасии Ивлеевой, которая выложила солнечные кадры из Санкт-Петербурга.