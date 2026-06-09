«Боже, как же хочется»: Покинувшая Россию солистка Little Big призналась в тоске по Петербургу
Солистка Little Big Софья Таюрская, эмигрировавшая в США, заявила о желании вернуться в Россию. Соответствующий пост она оставила в соцсетях под публикацией блогера Анастасии Ивлеевой, которая выложила солнечные кадры из Санкт-Петербурга.
Это не первое откровение артистки после переезда. Ранее Таюрская и ее муж, лидер коллектива Илья Прусикин* неоднократно жаловались на финансовые трудности и тяжелое моральное состояние.
Напомним, что группа Little Big, основанная в Санкт-Петербурге, после начала спецоперации покинула Россию. В 2022 году на официальном сайте появилась надпись, что коллектив теперь «базируется в Лос-Анджелесе». Прусикин* также публично заявлял об отъезде.
Позднее они выпустили антивоенный клип на песню «Generation Cancellation», в финале которого солисты появились обнаженными. В сюжете ролика политики играли в шахматы солдатиками на фоне разрушенных городов.
Little Big основали в Петербурге Илья Прусикин* и режиссер Алина Пязок. В 2020 году коллектив представлял Россию на конкурсе «Евровидение» с песней UNO, клип на которую стал самым просматриваемым на официальном канале конкурса за тот год.
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