Солист группы Little Big Илья Прусикин* лишился последнего бизнеса в РФ
Солист группы Little Big Илья Прусикин* закрыл последний бизнес в России. Как сообщает Telegram-канал SHOT, судебные приставы объявили музыканта в розыск на родине.
В России у Прусикина* оставалось индивидуальное предприятие (ИП). Через него артист получал деньги за концерты и другую музыкальную деятельность. Накануне налоговый орган исключил юрлицо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и закрыл его.
Права на бренд Little Big певец передал год назад директору группы Алине Пязок, которая руководит эстонским исполнителем Томми Кэшем. Тот выступил на прошлом «Евровидении» с вирусной песней Espresso Macchiato.
Сейчас в России на Прусикине* висят два долга. Первый — штраф в 40 тысяч рублей за нарушение порядка предоставления сведений иноагента. Из-за этого долга ФССП разыскивает певца. Вторая задолженность — 58 тысяч рублей — по налогам.
