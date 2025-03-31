«Успели заразиться»: Самойлова заявила, что у ее детей коклюш, норовирус и свинка

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в последнее время исчез из поля зрения поклонников и прессы. 31 марта ему исполняется 77 лет. За эти годы он успел заключить фиктивный брак и несколько раз оказаться на волоске от смерти. О том, ​как сейчас живет юморист, расскажет «Радио 1».