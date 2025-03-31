«Успели заразиться»: Самойлова заявила, что у ее детей коклюш, норовирус и свинка

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram*/samoylovaoxana)
Дети блогера Оксаны Самойловой заболели коклюшем, свинкой и норовирусом. «Тему болезней» девушка затронула в социальных сетях. Она подчеркнула, что школу даже закрывали на карантин.
«Мы болели коклюшем! Коклюш, представляете! А потом свинкой! У нас в школе была эпидемия свинки, школу закрывали на карантин, но мы, конечно, успели заразиться», — поделилась Самойлова.
Дочку знаменитости Лею госпитализировали, в больнице состояние ребенка нормализовалось. Самойлова отметила, что температура школьницы была «высоченной».
«Из последнего — какой-то норовирус. (…) Короче, я в шоке в этом году», — заключила блогер.
Юзеры пожелали всем скорейшего выздоровления, добавив, что у многих похожая ситуация. Некоторое время назад подписчики Самойловой переживали, что та долго не выходила на связь.
Читайте также:
«Ни звука, ни вдоха»: сын Лены Катиной подавился и чуть не умер
Женился ради прописки и чуть не умер: комику Владимиру Винокуру 77 лет, какую личную трагедию пережил артист
Стало известно, почему Роспатент отказал SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»
*Запрещен в РФ
Никита Кротов