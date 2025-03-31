Стало известно, на ком собирается жениться вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram*/dmitryshepelev)
Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова собираются пожениться этим летом, пишет KP.RU со ссылкой на коллег звезды экрана. Отмечено, что мужчина называет Тулупову «женой», однажды он по просьбе подписчика показал фото избранницы в соцсетях.
Впрочем, неофициальные отношения пары не помешали ей родить общего сына Тихона в 2021 году. Кроме того, в семье воспитываются сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон и дочка Тулуповой Лада от предыдущего брака с предпринимателем.
Всего в жизни Шепелева было три серьезных романа. Оформить отношения с Жанной Фриске не получилось из-за болезни исполнительницы, а с Анной Старцевой (Тоболиной) мужчина развелся в 2008 году. Перед этим Тоболина и Шепелев встречались семь лет. Причиной развода стали испытания разлукой.
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*Запрещен в РФ
Всего в жизни Шепелева было три серьезных романа. Оформить отношения с Жанной Фриске не получилось из-за болезни исполнительницы, а с Анной Старцевой (Тоболиной) мужчина развелся в 2008 году. Перед этим Тоболина и Шепелев встречались семь лет. Причиной развода стали испытания разлукой.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов