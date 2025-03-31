Стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) перевел на лечение рэпера Паши Техника пять миллионов рублей. Об этом в соцсетях сообщила экс-супруга находящегося в коме артиста Ева Карицкая. Женщина записала видео-сообщение с благодарностью.
«Огромный респект и огромное спасибо Меллстрою, он задонатил пять миллионов рублей, буквально сейчас. Это очень большая сумма, и мы просто безмерно благодарны. Я благодарна тому, что он вышел на меня», — сказала Карицкая.Паша Техник находится в тайской больнице. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Недавно о состоянии артиста высказывался его директор Марк Флинк.
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Никита Кротов