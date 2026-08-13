«Боже, помоги»: SHAMAN рассказал о чувствах, которые вложил в новый трек
SHAMAN выпустил клип на песню «Боже, помоги»
SHAMAN представил клип на песню «Боже, помоги». По словам Ярослава Дронова, композиция появилась в момент, когда он переживал состояние внутренней тишины и искал силы двигаться дальше. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Дронов отметил, что для него «Боже, помоги» — это одновременно просьба о чуде и попытка найти в себе мужество пережить самый сложный период, даже когда кажется, что весь мир оказался против тебя.
«Эта песня родилась в момент абсолютной тишины внутри. Думаю, каждому из нас знакомо ощущение, когда слов и сил уже не осталось», — рассказал артист.Певец признался, что хотел передать через музыку состояние человека, который остаётся один на один со своими переживаниями и всё же продолжает искать надежду.