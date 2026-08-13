«Боже, помоги»: SHAMAN рассказал о чувствах, которые вложил в новый трек

13 августа 2026, 21:37

SHAMAN выпустил клип на песню «Боже, помоги»

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

SHAMAN представил клип на песню «Боже, помоги». По словам Ярослава Дронова, композиция появилась в момент, когда он переживал состояние внутренней тишины и искал силы двигаться дальше. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Дронов отметил, что для него «Боже, помоги» — это одновременно просьба о чуде и попытка найти в себе мужество пережить самый сложный период, даже когда кажется, что весь мир оказался против тебя.





«Эта песня родилась в момент абсолютной тишины внутри. Думаю, каждому из нас знакомо ощущение, когда слов и сил уже не осталось», — рассказал артист.