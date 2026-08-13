«Она счастлива»: дочь Анны Седоковой рассказала о матери
Дочь Седоковой призналась, что они с матерью могут обсуждать выбор партнёров
Дочь Анны Седоковой и участница нового сезона шоу «Выживалити. Наследники», Алина Белькевич, рассказала об отношениях с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам девушки, ей важно знать мнение Анны о её избранниках, однако окончательный выбор она всегда оставляет за собой.
«Мне кажется, что я маму всегда знакомлю со всеми, хочется узнать мамино мнение. Мне кажется, ей самое главное, чтобы я была счастлива», — поделилась Алина.Девушка отметила, что и сама может высказать матери своё мнение о её партнёрах, однако не считает правильным вмешиваться в личную жизнь певицы. Главное для неё — чтобы Анна была счастлива и чувствовала себя хорошо рядом с человеком.
Алина также призналась, что окружающие иногда удивляются её возрасту и не верят, что у Седоковой есть настолько взрослая дочь. По её словам, певица выглядит очень молодо.