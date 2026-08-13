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«Она счастлива»: дочь Анны Седоковой рассказала о матери

Дочь Седоковой призналась, что они с матерью могут обсуждать выбор партнёров
Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Дочь Анны Седоковой и участница нового сезона шоу «Выживалити. Наследники», Алина Белькевич, рассказала об отношениях с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам девушки, ей важно знать мнение Анны о её избранниках, однако окончательный выбор она всегда оставляет за собой.

«Мне кажется, что я маму всегда знакомлю со всеми, хочется узнать мамино мнение. Мне кажется, ей самое главное, чтобы я была счастлива», — поделилась Алина.
Девушка отметила, что и сама может высказать матери своё мнение о её партнёрах, однако не считает правильным вмешиваться в личную жизнь певицы. Главное для неё — чтобы Анна была счастлива и чувствовала себя хорошо рядом с человеком.

Алина также призналась, что окружающие иногда удивляются её возрасту и не верят, что у Седоковой есть настолько взрослая дочь. По её словам, певица выглядит очень молодо.

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