«Она счастлива»: дочь Анны Седоковой рассказала о матери

13 августа 2026, 21:00

Дочь Седоковой призналась, что они с матерью могут обсуждать выбор партнёров

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Дочь Анны Седоковой и участница нового сезона шоу «Выживалити. Наследники», Алина Белькевич, рассказала об отношениях с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам девушки, ей важно знать мнение Анны о её избранниках, однако окончательный выбор она всегда оставляет за собой.





«Мне кажется, что я маму всегда знакомлю со всеми, хочется узнать мамино мнение. Мне кажется, ей самое главное, чтобы я была счастлива», — поделилась Алина.