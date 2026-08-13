«Прекрасно отношусь к такому»: Seville высказалась о путанице с ANNA ASTI
Seville не обиделась на зрителей, которые перепутали её с ANNA ASTI
Seville прокомментировала вирусное видео с концерта Artik&Asti, где зрители перепутали её с бывшей солисткой группы ANNA ASTI. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица призналась, что совершенно спокойно относится к подобным ситуациям.
«Люди не обязаны знать о смене солиста, у людей свой быт, своя жизнь, поэтому это ни в коем случае меня не обижает. Более того, я никогда не выгоняю за плакаты! Если они уже пришли, то пускай сидят на концертах и наслаждаются музыкой. Прекрасно отношусь!» — заявила Seville.Артистка также рассказала, что не считает такие случаи поводом для конфликтов со зрителями. По её словам, главное, что люди пришли на концерт и хотят слушать музыку.
А во время бранча Ольги Бузовой и VOICE Seville и Бузова признались, что регулярно делают друг другу комплименты. К слову, Ольга недавно рассказала о косметической процедуре, изменения после которой, по её словам, сложно скрыть.