«Прекрасно отношусь к такому»: Seville высказалась о путанице с ANNA ASTI

13 августа 2026, 21:12

Seville не обиделась на зрителей, которые перепутали её с ANNA ASTI

Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Seville прокомментировала вирусное видео с концерта Artik&Asti, где зрители перепутали её с бывшей солисткой группы ANNA ASTI. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица призналась, что совершенно спокойно относится к подобным ситуациям.





«Люди не обязаны знать о смене солиста, у людей свой быт, своя жизнь, поэтому это ни в коем случае меня не обижает. Более того, я никогда не выгоняю за плакаты! Если они уже пришли, то пускай сидят на концертах и наслаждаются музыкой. Прекрасно отношусь!» — заявила Seville.