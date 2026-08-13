«Классно покушать земли»: певец Александр Буйнов дал необычное напутствие внуку перед шоу
Певец Александр Буйнов пожелал внуку наесться земли и жуков
Александр Буйнов-младший рассказал, как семья отреагировала на его решение принять участие в новом сезоне шоу «Выживалити. Наследники». По словам участника, близкие поддержали его и пожелали удачи перед испытаниями. Об этом сообщает «ТВ Mail».
Особенно необычное напутствие внуку дал знаменитый дед. Александр Буйнов посоветовал ему «классно покушать земли, наесться жуков и отдохнуть».
Сам Буйнов-младший рассказал, что семья в целом положительно отнеслась к его участию в проекте. Теперь ему предстоит проверить себя в условиях, далёких от привычного комфорта.
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