«Классно покушать земли»: певец Александр Буйнов дал необычное напутствие внуку перед шоу

13 августа 2026, 20:29

Певец Александр Буйнов пожелал внуку наесться земли и жуков

Александр Буйнов (Фото: Instagram* / @buinovofficial)

Александр Буйнов-младший рассказал, как семья отреагировала на его решение принять участие в новом сезоне шоу «Выживалити. Наследники». По словам участника, близкие поддержали его и пожелали удачи перед испытаниями. Об этом сообщает «ТВ Mail».