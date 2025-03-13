«С нами были родные»: певица Ани Лорак заявила, что ее дочка не приехала на тайную свадьбу на Мальдивах

Исаак Виджраку и Ани Лорак (Фото: Инстаграм* @anilorak)
Певица Ани Лорак поделилась, что ее дочь не приехала тайную свадьбу на Мальдивах. Артистка раскрыла подробности торжества в интервью с ОК!.
Ани вышла замуж за инструктора по йоге еще 14 февраля, в День всех влюбленных. Исполнительница мечтала о скромной, уединенной свадьбе. Лорак отметила, что у нее уже было роскошное мероприятие на 200 человек, но многие гости радовались не за молодых, а за присутствие на статусном торжестве. В этот раз праздник проводился для самых близких, однако на самой церемонии находились только Ани и ее избранник.
Оказалось, что на свадьбе не было единственной дочери Лорак. София не смогла присутствовать из-за учебы в школе.
Еще влюбленные поделились, что официально оформили союз еще в прошлом году в Испании.
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«С нами были родные. Нас приехали поддержать мой брат и дочь Исаака», — уточнила певица.
Оказалось, что на свадьбе не было единственной дочери Лорак. София не смогла присутствовать из-за учебы в школе.
Еще влюбленные поделились, что официально оформили союз еще в прошлом году в Испании.
«Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне. Мы этого события ждали всю жизнь и поэтому относились к этому очень трепетно», — добавили Ани и Иссак.
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Ольга Енгалычева