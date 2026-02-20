Брачный контракт Джигана и Самойловой могут признать недействительным 1 апреля

20 февраля 2026, 15:37

Суд в Москве рассмотрит иск о брачном контракте Джигана и Самойловой 1 апреля

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Суд в Москве 1 апреля рассмотрит иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко) и блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщает РИА Новости.