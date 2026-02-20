Брачный контракт Джигана и Самойловой могут признать недействительным 1 апреля
Суд в Москве 1 апреля рассмотрит иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко) и блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщает РИА Новости.
На предварительное заседание супруги не явились, их интересы представляли адвокаты. Ранее защитник исполнителя Сергей Жорин заявлял, что его клиент подписывал документ, находясь «в уязвимом состоянии» из-за приема лекарств и не осознавая правовых последствий. Согласно условиям соглашения, вся совместно нажитая недвижимость и активы после развода должны достаться Самойловой.
Ранее мировой суд, рассматривавший вопрос о расторжении брака, получил заявление от представителей Джигана о признании контракта недействительным. Впоследствии дело передали в вышестоящую инстанцию.
Напомним, у пары четверо детей. В ноябре прошлого года суд предоставил супругам двухмесячный срок на примирение, но в январе оно так и не состоялось.
