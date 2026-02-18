Джиган трогательно поздравил сына с днём рождения, повторив фото, сделанное в роддоме
Сегодня, 18 февраля, сыну Джигана и Оксаны Самойловой исполняется шесть лет. По такому поводу рэпер трогательно поздравил Давида с праздником, повторив снимок, сделанный сразу же после его рождения.
В личном блоге Джиган разместил коллаж из двух фотографий. Первая была сделана в роддоме в 2020 году, а вторая — шесть лет спустя. Таким образом он показал, как вырос его сын за это время.
Рэпер поделился, что идея сделать «до и после» исходила от Давида, который увидел своё первое фото с отцом. Фотографировала Лея, одна из сестёр мальчика. Все трое — Джиган, Давид и Лея — вышли на связь с поклонниками, излучая радость и счастье.
Напомним, что рэпер сейчас находится в процессе развода с матерью своих детей Оксаной Самойловой. Блогер подала на развод с Джиганом 6 октября после 15 лет совместной жизни. Музыкант, по всей видимости, надеялся на примирение, но Оксана настроена решительно и настаивала на расторжении брака.
