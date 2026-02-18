Джиган трогательно поздравил сына с днём рождения, повторив фото, сделанное в роддоме

18 февраля 2026, 12:31

Джиган поздравил сына с днём рождения, повторив фото, сделанное в роддоме

Джиган с сыном Давидом (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)

Сегодня, 18 февраля, сыну Джигана и Оксаны Самойловой исполняется шесть лет. По такому поводу рэпер трогательно поздравил Давида с праздником, повторив снимок, сделанный сразу же после его рождения.