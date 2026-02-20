«Звонит и запугивает»: Оксана Самойлова обвинила Джигана в давлении

20 февраля 2026, 14:17

Оксана Самойлова рассказала о запугивании мужчин со стороны Джигана

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала в реалити-шоу «Джиган и Оксана», что Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) запугивает мужчин, которые обращают на неё внимание. Соответствующий выпуск появился на платформе VK Видео.





По словам Самойловой, любые её контакты с противоположным полом окружающие воспринимают как начало новых отношений.

«Сейчас история такая: все, с кем я стою, сижу, разговариваю — это сразу новый парень. Каждое взаимодействие с мужским полом воспринимается именно так. Сам факт того, что Джиган им звонит и запугивает — это смешно. Но не классно», — сказала звезда.