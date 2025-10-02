Брачный контракт под угрозой: супруг Николь Кидман может поплатиться за неверность

02 октября 2025, 18:03

Кит Урбан рискует потерять миллионы в случае измены Николь Кидман

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Австралийский музыкант Кит Урбан, супруг голливудской актрисы Николь Кидман, может столкнуться с серьёзными финансовыми последствиями, если появившиеся слухи о его измене окажутся правдой. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источники из окружения пары.





По словам инсайдеров, обсуждается возможность пересмотра условий брачного контракта.





«Если Николь решит действовать, финансовые условия могут существенно измениться», — утверждают они.