Брачный контракт под угрозой: супруг Николь Кидман может поплатиться за неверность
Кит Урбан рискует потерять миллионы в случае измены Николь Кидман
Австралийский музыкант Кит Урбан, супруг голливудской актрисы Николь Кидман, может столкнуться с серьёзными финансовыми последствиями, если появившиеся слухи о его измене окажутся правдой. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источники из окружения пары.
По словам инсайдеров, обсуждается возможность пересмотра условий брачного контракта.
«Если Николь решит действовать, финансовые условия могут существенно измениться», — утверждают они.Поводом для обсуждений стали слухи о предполагаемом романе Урбана с молодой женщиной, связанной с музыкальной индустрией. По данным издания, эти разговоры только усилились в последние дни.
Ранее стало известно, что 30 сентября Кидман подала на развод, указав в документах «непримиримые разногласия» как основание. При этом соглашение о совместной опеке над двумя дочерьми пара подписала заранее: актриса — 6 сентября, а её супруг — 29 августа.