«Брачное ледовое агентство Плющенко открыто»: Алина Горбачева согласилась выйти замуж за Андрея Рудя

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Алина Горбачева согласилась выйти замуж за Андрея Рудя. Об этом фигурист Евгений Плющенко сообщил в своем блоге.
Фигуристы Андрей Рудь и Алина Горбачева познакомились несколько лет назад в академии фигурного катания олимпийского чемпиона Евгений Плющенко. Рудь сделал предложение Горбачевой во время ледового шоу в Минске.
По словам Плющенко, в его академии можно не только принять участие в одних из самых красивых шоу в мире, но и встретить свою любовь. Спортсмен напомнил о всех влюбленных, которых объединили его шоу: Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов, Алена Косторная и Георгий Куница, Александра Трусова и Макар Игнатов.
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По словам Плющенко, в его академии можно не только принять участие в одних из самых красивых шоу в мире, но и встретить свою любовь. Спортсмен напомнил о всех влюбленных, которых объединили его шоу: Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов, Алена Косторная и Георгий Куница, Александра Трусова и Макар Игнатов.
«Брачное ледовое агентство Плющенко открыто! Кто следующий?» — написал Плющенко.
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Екатерина Коршунова