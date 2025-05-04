Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница назвали пол будущего ребёнка

Георгий Куница и Алёна Косторная (Кадр из видео: ВКонтакте @alionakostornaia)
Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница объявили пол своего будущего ребёнка. На специально созванной гендерной вечеринке стало известно: пара ожидает появления на свет мальчика.
Поклонники спортсменов уже давно строили догадки о том, что Георгий и Алёна готовятся стать родителями. Однако окончательно свой новый статус фигуристы подтвердили только в конце апреля. Они опубликовали в социальной сети видеозапись, на кадрах которой стоят на катке и надевают бейсболки с надписями «Мама» и «Папа», а потом Косторная достаёт фотографию УЗИ.
Теперь пара устроила целую церемонию официального объявления пола будущего малыша, обставив её довольно торжественно. Фотозона была оформлена в бежевых тонах и украшена воздушными шарами и изображениями животных. Вместе с будущими родителями фотографировались многие звёздные гости, среди которых были, например, фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Нугуманова, актер Андрей Лапушкин.
Наконец стало известно: пара ждёт появления на свет мальчика.
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Теперь пара устроила целую церемонию официального объявления пола будущего малыша, обставив её довольно торжественно. Фотозона была оформлена в бежевых тонах и украшена воздушными шарами и изображениями животных. Вместе с будущими родителями фотографировались многие звёздные гости, среди которых были, например, фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Нугуманова, актер Андрей Лапушкин.
«Хочу поблагодарить за то, что уделили время, пришли. Каждого рад видеть. Спасибо за теплые слова. Я не знаю, кто там будет: мальчик или девочка? Но я буду рад любому», — сказал Георгий в своей застольной речи.
Наконец стало известно: пара ждёт появления на свет мальчика.
«Очень тебя ждем», — написала на личной странице в социальной сети Алёна.
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Александр Бойцов