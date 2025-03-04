Брак с молодым актером, слухи о пластике и дружба с Заворотнюк: как живет звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева

Нонна Гришаева (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Нонну Гришаеву называют редким явлением в мире шоу-бизнеса. В ней удивительным образом сочетаются ум, красота, артистический талант, гибкость и чувство юмора.
Подробности о жизни актрисы расскажет редакция «Радио 1».
Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в семье разнорабочего и учительницы английского языка. Стоит отметить, что у актрисы интересная родословная по материнской линии. Прадед, Петр Казанский — столбовой дворянин, из ветви рода Саблуковых. Занимал должность декана юрфака Императорского Новороссийского университета. Другой прадед, Леонид Гиллевич — шляхтич. Его супруга, Александра Николаевна — дворянка из рода Хартуляри.
Гришаева училась в Одесской балетной школе и музыкальной школе по классу фортепиано. В 1994 году окончила театральное училище имени Щукина.
В 1976 году пятилетняя Нонна сыграла свою первую роль в фильме «Фотографии на стене». За съемочный день юной актрисе заплатили 7,5 рублей. В 1994-м Гришаева была принята в труппу театра им. Е. Вахтангова. Примечательно, что и «Ленком» и «Сатирикон» также приглашали Нонну работать. Спустя некоторое время актриса уволилась из театра, но продолжала играть в спектаклях в качестве приглашённой артистки.
Популярность Гришаевой принесла роль Дениз в постановке «Мадемуазель Нитуш», премьера которой состоялась в 2004 году. Репертуар актрисы наполнен такими работами: «Без вины виноватые», «Дядюшкин сон», «Пиковая дама», «Ревизор» и другие.
В 2008-2013 годах Гришаева исполняла одну из главных ролей в ситкоме «Папины дочки». В 2023 году стало известно о продолжении проекта, в съемках которого артистка также приняла участие.
В 2014 году Нонна Валентиновна возглавила Московский областной театр юного зрителя.
С 2019 года артистка является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.
Снималась в фильмах: «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины» и других. Фильмография актрисы насчитывает более 40 проектов. Гришаева также была ведущей в программах «Клуб бывших жен», «Театр +ТВ», «Здравствуйте, я ваша няня!», «Две звезды», «Один в один!», «Субботний вечер». Интересно, что актриса создала и свою передачу «Нонна, давай», однако она просуществовала совсем недолго.
Первым мужем Нонны Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров. В 1996 году у пары родилась дочь Анастасия. Будучи беременной, артистка была вынуждена ухаживать за больной онкологией матерью супруга.
Когда свекровь умерла, прямо во время поминок актрисе из Одессы позвонила мать, которая сообщила о смерти отца. Знаменитость говорит, что страшнее момента в ее жизни не было. Едва похоронив свекровь, она была вынуждена ехать хоронить папу.
Вскоре Гришаева разошлась с мужем. В воспитании дочери он не принимал участие. Второй муж — актер Александр Нестеров. Он на 12 лет младше Гришаевой. По словам звезды, во время встречи с Александром, она осознала, что с ним можно создать семью.
В 2006 году на свет появился сын пары Илья.
Актриса отмечала, что ей крайне обидно получать комментарии от поклонников, в которых ее обвиняют в пластических операциях.
Гришаева утверждает, что ее секрет заключается в хорошей генетике, достаточном количестве сна, правильном питании и гармоничных отношениях в браке.
Нонна Гришаева и актриса Анастасия Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня».
После того как стало известно об онкологическом заболевании у артистки, Гришаева опубликовала пост о коллеге в своем блоге.
Позднее она также выразила сочувствие родным Заворотнюк, которым приходится справляться с повышенным вниманием журналистов.
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.
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*Запрещен в РФ
Биография
Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в семье разнорабочего и учительницы английского языка. Стоит отметить, что у актрисы интересная родословная по материнской линии. Прадед, Петр Казанский — столбовой дворянин, из ветви рода Саблуковых. Занимал должность декана юрфака Императорского Новороссийского университета. Другой прадед, Леонид Гиллевич — шляхтич. Его супруга, Александра Николаевна — дворянка из рода Хартуляри.
Гришаева училась в Одесской балетной школе и музыкальной школе по классу фортепиано. В 1994 году окончила театральное училище имени Щукина.
«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — вспоминала артистка.
Карьера
В 1976 году пятилетняя Нонна сыграла свою первую роль в фильме «Фотографии на стене». За съемочный день юной актрисе заплатили 7,5 рублей. В 1994-м Гришаева была принята в труппу театра им. Е. Вахтангова. Примечательно, что и «Ленком» и «Сатирикон» также приглашали Нонну работать. Спустя некоторое время актриса уволилась из театра, но продолжала играть в спектаклях в качестве приглашённой артистки.
Популярность Гришаевой принесла роль Дениз в постановке «Мадемуазель Нитуш», премьера которой состоялась в 2004 году. Репертуар актрисы наполнен такими работами: «Без вины виноватые», «Дядюшкин сон», «Пиковая дама», «Ревизор» и другие.
«Многие женщины не умеют смеяться над собой. Я никогда не боялась быть смешной и некрасивой, именно поэтому я характерная артистка. Я никогда не боялась себя изуродовать в гриме, зуб серебряный вставить, ватку за губу подложить», — говорила Нонна о профессии.
В 2008-2013 годах Гришаева исполняла одну из главных ролей в ситкоме «Папины дочки». В 2023 году стало известно о продолжении проекта, в съемках которого артистка также приняла участие.
Нонна Гришаева (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)
В 2014 году Нонна Валентиновна возглавила Московский областной театр юного зрителя.
«Ему 87 лет, и это единственный театр, который не был эвакуирован из Москвы во время Великой Отечественной войны, а продолжал работать и даже выпускать премьеры. А еще именно в Московском областном ТЮЗе впервые в нашей стране появились музыкальные спектакли и живой оркестр на сцене», — подчеркивала Гришаева.
С 2019 года артистка является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.
Снималась в фильмах: «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины» и других. Фильмография актрисы насчитывает более 40 проектов. Гришаева также была ведущей в программах «Клуб бывших жен», «Театр +ТВ», «Здравствуйте, я ваша няня!», «Две звезды», «Один в один!», «Субботний вечер». Интересно, что актриса создала и свою передачу «Нонна, давай», однако она просуществовала совсем недолго.
Личная жизнь
Первым мужем Нонны Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров. В 1996 году у пары родилась дочь Анастасия. Будучи беременной, артистка была вынуждена ухаживать за больной онкологией матерью супруга.
«Антон не мог. Я в то время научилась делать ей уколы обезболивающие. И мне приходилось ее мыть, ухаживать за ней, я была в тот момент беременна Настей. 60 килограмм я поднимала, вообще не понимаю, каким чудом я выдержала тогда», — вспоминала Нонна.
Когда свекровь умерла, прямо во время поминок актрисе из Одессы позвонила мать, которая сообщила о смерти отца. Знаменитость говорит, что страшнее момента в ее жизни не было. Едва похоронив свекровь, она была вынуждена ехать хоронить папу.
«У свекрови был рак легких, у нее были метастазы в мозг, поэтому она долго умирала, три месяца. А у папы были метастазы в горло, поэтому он сгорел за неделю», — рассказывала актриса.
Вскоре Гришаева разошлась с мужем. В воспитании дочери он не принимал участие. Второй муж — актер Александр Нестеров. Он на 12 лет младше Гришаевой. По словам звезды, во время встречи с Александром, она осознала, что с ним можно создать семью.
Александр Нестеров и Нонна Гришаева (Фото: Инстаграм* @grishaevanonna)
«Мы познакомились с будущим мужем на Международном конкурсе актерской песни им. Миронова. Потом была совместная поездка на теплоходе в Углич от Дома актера. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти. Мы расписались в Праге», — делилась артистка.
В 2006 году на свет появился сын пары Илья.
«Мне хочется каждую свободную минуту тратить на детей. Я многое пропустила в воспитании Насти, рано вышла на работу в театр и на съемки. Дочь быстро отказалась от груди. И я очень жалела, что упустила время общения с ней, когда она была маленькой. А с Илюшей я просто блаженствовала, долго кормила его грудью. Я не хотела ничего пропускать, как сын развивается, когда у него появился первый зубик, когда он сказал первое слово, сделал первый шаг. Это колоссальное материнское счастье — наблюдать за развитием ребенка», — подчеркивала Нонна.
Слухи о пластике
Актриса отмечала, что ей крайне обидно получать комментарии от поклонников, в которых ее обвиняют в пластических операциях.
«Я, слава Богу, пока ничего такого не делала. Но раз люди так говорят, значит, я, может, действительно, неплохо выгляжу», — сообщала звезда.
Гришаева утверждает, что ее секрет заключается в хорошей генетике, достаточном количестве сна, правильном питании и гармоничных отношениях в браке.
«Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Нужно встать на час раньше, чтобы иметь возможность позаниматься с утра йогой», — делилась артистка.
Дружба Гришаевой с Анастасией Заворотнюк
Нонна Гришаева и актриса Анастасия Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк и Нонна Гришаева (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)
После того как стало известно об онкологическом заболевании у артистки, Гришаева опубликовала пост о коллеге в своем блоге.
«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани. Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов. Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь. Молюсь за тебя», — написала Гришаева в 2019 году.
Позднее она также выразила сочувствие родным Заворотнюк, которым приходится справляться с повышенным вниманием журналистов.
«Я безумно сочувствую Насте Заворотнюк, ее родным и близким, потому что, не дай Бог, с нами что-то случается, и получается, что нам нужно бежать из страны, потому что любая медсестра тебя сфотографировала, и это кошмар и ужас», — писала артистка.
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова