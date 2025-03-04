Онкология, неудачный брак и тайный избранник: куда пропала звезда «Папиных дочек» Мария Сёмкина

Мария Сёмкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Мария Сёмкина — российская киноактриса и модель, получившая широкую известность благодаря съемкам в популярном ситкоме «Папины Дочки». Завершив успешную модельную карьеру, Мария стала востребованной артисткой. Больше года назад она пропала из медиапространства.
О том, как сложилась жизнь Марии Сёмкиной и что о ней известно сегодня — в материале «Радио 1».
Мария Сёмкина (урожденная Иофис) родилась 26 октября 1976 года в Ростове-на-Дону. Ее отец работал математиком, а мать — инженером. До 16 лет девушка не считала себя красивой — она была слишком худенькой и не пользовалась популярностью у мальчиков.
Будущая звезда хорошо училась в школе. Она окончила экономический факультет Ростовского института. Вскоре ее родители эмигрировали в Германию.
В 1998 году Сёмкина представила свои фотографии на конкурс, который проводило модельное агентство. Девушка одержала победу и вскоре стала манекенщицей. Она работала во Франции, Германии, Южной Корее и Японии. Также Мария снималась для русской версии журнала Playboy.
Дебют модели в кино состоялся в 2002 году в фильме «Одиночество крови».
В 2011 году она окончила Щукинское училище.
Первая главная роль досталась Марии в 2006-м в сериале «Все включено». В этой картине Сёмкина впервые появилась на экране в постельных сценах.
Также актриса снималась в следующих фильмах и сериалах: «Кавалеры морской звезды», «Обреченная стать звездой», «Папины дочки», «Брак по завещанию», «Всегда говори «Всегда» 5». Последний раз Мария появилась на экране в 2022 году в картине «Возраст счастья».
Мария Сёмкина вышла замуж в 20 лет, ее первого супруга звали Олегом. В 1997 году у пары родился сын Михаил. Студенческий брак продлился семь лет. В интервью актриса рассказывала, что им удалось сохранить нормальные отношения.
Когда мальчик подрос, Мария отнесла фото сына в актерские агентства. Миша даже снялся в рекламе и появился в эпизодической роли в сериале «Не родись красивой», но, повзрослев, выбрал профессию экономиста и получил образование в Великобритании. В середине нулевых личная жизнь актрисы наладилась: Мария вышла замуж во второй раз. Имя возлюбленного Сёмкина не раскрывает. По ее словам, она мечтает стать мамой во второй раз.
После съемок в 2022 году обворожительная Мария Сёмкина больше не появлялась на экранах.
В октябре прошлого года СМИ, ссылаясь на информацию из близкого окружения знаменитости, сообщили печальную новость: у артистки некоторое время назад выявлена онкология. Уточняется, что Марию поместили в профильное лечебное учреждение в Ростове-на-Дону. Иные подробности в настоящее время неизвестны.
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Биография
Мария Сёмкина (урожденная Иофис) родилась 26 октября 1976 года в Ростове-на-Дону. Ее отец работал математиком, а мать — инженером. До 16 лет девушка не считала себя красивой — она была слишком худенькой и не пользовалась популярностью у мальчиков.
«Я была девочкой с короткой стрижкой, очень худой. А ребятам в моем городе нравились длинноволосые блондинки в теле», — вспоминала актриса.
Будущая звезда хорошо училась в школе. Она окончила экономический факультет Ростовского института. Вскоре ее родители эмигрировали в Германию.
«От их дома до Франции — две остановки на трамвае. Мама часто ездит за хлебом в соседнюю французскую деревню. Родители сейчас на пенсии», — делилась Мария.
Карьера
В 1998 году Сёмкина представила свои фотографии на конкурс, который проводило модельное агентство. Девушка одержала победу и вскоре стала манекенщицей. Она работала во Франции, Германии, Южной Корее и Японии. Также Мария снималась для русской версии журнала Playboy.
«Мне часто везло. В основном на встречи с хорошими людьми, профессионалами, которые часто становились моими друзьями», — говорила Сёмкина.
Дебют модели в кино состоялся в 2002 году в фильме «Одиночество крови».
«На кастинг меня пригласил сценарист фильма, у которого до этого я снималась в одной из реклам. В тот момент я уже жила в Мюнхене, но они все равно меня вызвали», — рассказывала Мария.
В 2011 году она окончила Щукинское училище.
Мария Сёмкина (Фото: кадр из сериала «Папины Дочки»)
Первая главная роль досталась Марии в 2006-м в сериале «Все включено». В этой картине Сёмкина впервые появилась на экране в постельных сценах.
«У режиссеров часто возникало искушение меня раздеть. Я соглашаюсь, если это действительно необходимо по сценарию. Когда доверяют режиссеру и оператору, знаю, что снято будет не пошло и красиво», — рассуждала артистка.
Также актриса снималась в следующих фильмах и сериалах: «Кавалеры морской звезды», «Обреченная стать звездой», «Папины дочки», «Брак по завещанию», «Всегда говори «Всегда» 5». Последний раз Мария появилась на экране в 2022 году в картине «Возраст счастья».
Личная жизнь
Мария Сёмкина вышла замуж в 20 лет, ее первого супруга звали Олегом. В 1997 году у пары родился сын Михаил. Студенческий брак продлился семь лет. В интервью актриса рассказывала, что им удалось сохранить нормальные отношения.
«Любой развод — дело не из приятных. А мы прожили с Олегом семь лет… Конечно, поначалу нам было нелегко, но мы нашли в себе силы не озлобиться друг на друга. Сейчас мы нормально общаемся», — говорила актриса в одном из интервью.
Когда мальчик подрос, Мария отнесла фото сына в актерские агентства. Миша даже снялся в рекламе и появился в эпизодической роли в сериале «Не родись красивой», но, повзрослев, выбрал профессию экономиста и получил образование в Великобритании. В середине нулевых личная жизнь актрисы наладилась: Мария вышла замуж во второй раз. Имя возлюбленного Сёмкина не раскрывает. По ее словам, она мечтает стать мамой во второй раз.
Мария Семкина сейчас
После съемок в 2022 году обворожительная Мария Сёмкина больше не появлялась на экранах.
Мария Сёмкина (Фото: кадр из сериала «Возраст счастья»)
В октябре прошлого года СМИ, ссылаясь на информацию из близкого окружения знаменитости, сообщили печальную новость: у артистки некоторое время назад выявлена онкология. Уточняется, что Марию поместили в профильное лечебное учреждение в Ростове-на-Дону. Иные подробности в настоящее время неизвестны.
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