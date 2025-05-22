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«Бракованный, нарцисс»: Погребняк о первом впечатлении об Игоре Головинском

Погребняк при знакомстве с Головинским посчитала его «нарциссом»
Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Блогерша Мария Погребняк призналась в шоу «Ваша Наташа», каким было ее первое впечатление о будущем муже-бизнесмене Игоре Головинском. Мужчина рассказал ей, что не был женат и у него не было детей в 36 лет.
«Я думаю: «Все, понятно. Бракованный. Что-то в нем не так. 36 лет, не был женат, нет детей, это как? И красавчик. Сто процентов нарцисс», — рассказала гостья, добавив, что тогда «исключила его из списка».

По словам Погребняк, будущий избранник оделся «с иголочки» и сверкал белоснежной улыбкой. Перед тем, как задать ему вопрос о личной жизни, Мария подумала, что Игорь «классный парень». А друзья Головинского пытались «пробивать по интеллекту» блогершу.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Сестра Ким Кардашьян показала фигуру в провокационном купальнике с вырезами — фото
Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с вырезами
22 мая 2025, 20:03

Кайли Дженнер (Фото: Instagram*/kyliejenner)

Фигуру в провокационном купальнике с вырезами показала сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер. Снимок опубликован в социальных сетях знаменитости. Бьюти-обозреватели отмечают, что бизнесвумен сейчас отдыхает на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, расположенных к юго-востоку от Багамских. Вместе с Кайли находится ее сестра Кендалл, дочь и сын.
Миллиардерша примерила монокини от Roberto Cavalli с сине-белым цветочным рисунком и вырезами. Наряд подчеркнул женственность и формы девушки. Взглянув на фото, можно подумать, что он меньшего размера, нежели необходим его обладательнице. Грудь оголена снизу, что придает еще большего шарма.

Фото: Instagram*/kyliejenner

Кайли распустила волосы и уложила их волнами. Спонтанная фотосессия получилась дерзкой.

«Я готова к лету!» — прокомментировала она.

Поклонники остались восхищенными, назвав девушку королевой селфи и отметив, что «купальник держится на честном слове!».

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#мир
#звёзды
#шоу-бизнес
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«Очень я люблю его»: почему Лариса Гузеева улетела из России в Израиль
Лариса Гузеева показала видео из Израиля
22 мая 2025, 19:38

Лариса Гузеева (Фото: Telegram/@larisaguzeevaof)

Телеведущая Лариса Гузеева улетела из Москвы в Израиль, опубликовав видео из-за рубежа в соцсетях. Исполнительница роли в фильме «Жестокий романс» пояснила, что 22 мая она решила провести в Иерусалиме по случаю большого православного праздника.
«Сегодня большой праздник — День святого Николая Чудотворца. Я в Иерусалиме, специально приехала. Сейчас иду в Храм Гроба Господня. Очень я люблю его, мне важно хотя бы раз в год сюда приехать. Всех причастных поздравляю с большим праздником», — пояснила ведущая шоу «Давай поженимся».
Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_

В середине мая сообщалось, что с Ларисы Гузеевой взыскали долг по коммуналке. Уточнялось, что иск в мировой суд подавал АО «Мосводоканал». Точная сумма задолженности неизвестна.

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Ольга Бузова показала фигуру в откровенном красном бикини на пляже в Доминикане

«Теперь другой вкус»: певица Алсу рассказала, какое для нее идеальное свадебное платье

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Молодую жену Андрея Макаревича* назвали ровесницей 71-летнего певца
В Сети молодую жену Андрея Макаревича* назвали ровесницей 71-летнего певца
22 мая 2025, 18:59

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Уехавший из РФ Андрей Макаревич* выложил в своем блоге снимок с женой Эйнат Кляйн.
Пользователи Сети обрушились на супружескую пару с массовой критикой. Кляйн назвали ровесницей 71-летнего артиста.

Андрей Макаревич* с супругой (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Примечательно, что Эйнат Кляйн при рождении получила имя Инна Калинина, однако сменила его после переезда в Израиль.

Напомним, супруги поженились в 2019 году, а через три года у них родился сын. Калинина рожала в Тель-Авиве и заявляла, что у ребенка не будет российского гражданства.

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*Признан иноагентом на территории РФ

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Соседов со скепсисом отнесся к возвращению Носкова на сцену
Соседов заявил, что возвращение Носкова на сцену обречено на провал
22 мая 2025, 18:35

Николай Носков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Сергей Соседов заявил, что возвращение Николая Носкова на сцену обернется провалом. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
«Носков, чтобы стать популярным, должен либо запеть на новый лад свои старые хиты, чтобы их подхватила молодежь, как это случилось с Кадышевой, либо должен предоставить новый материал с мотивами, которые сейчас, что называется, в топе», — цитирует критика Общественная Служба Новостей.

Соседов слабо верит в идею возрождения артиста. По его словам, возвращение Носкова на сцену не будет удачным.

Ранее стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#певец
#песня
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Ольга Бузова показала фигуру в откровенном красном бикини на пляже в Доминикане
22 мая 2025, 18:08

Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)

На сегодняшний день Ольга Бузова находится в Доминиканской Республике. Ведущая работает на съемках нового сезона шоу «Звезды в джунглях».
Артистка фото и видео, на которых продемонстрировала пляжный образ. Бузова надела бикини красного цвета на завязках. Купальник подчеркнул ее стройную фигуру.

«Почему бы и нет, если "да"», — подписала снимок знаменитость.

Певица заявила, что решила после смены поплавать в теплом Карибском море. По ее словам, она обожает купаться и готова находиться в воде очень долго.

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