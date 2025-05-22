«Бракованный, нарцисс»: Погребняк о первом впечатлении об Игоре Головинском

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)
Блогерша Мария Погребняк призналась в шоу «Ваша Наташа», каким было ее первое впечатление о будущем муже-бизнесмене Игоре Головинском. Мужчина рассказал ей, что не был женат и у него не было детей в 36 лет.
«Я думаю: «Все, понятно. Бракованный. Что-то в нем не так. 36 лет, не был женат, нет детей, это как? И красавчик. Сто процентов нарцисс», — рассказала гостья, добавив, что тогда «исключила его из списка».
По словам Погребняк, будущий избранник оделся «с иголочки» и сверкал белоснежной улыбкой. Перед тем, как задать ему вопрос о личной жизни, Мария подумала, что Игорь «классный парень». А друзья Головинского пытались «пробивать по интеллекту» блогершу.
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