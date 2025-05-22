Ольга Бузова показала фигуру в откровенном красном бикини на пляже в Доминикане

Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)
На сегодняшний день Ольга Бузова находится в Доминиканской Республике. Ведущая работает на съемках нового сезона шоу «Звезды в джунглях».
Артистка фото и видео, на которых продемонстрировала пляжный образ. Бузова надела бикини красного цвета на завязках. Купальник подчеркнул ее стройную фигуру.
Певица заявила, что решила после смены поплавать в теплом Карибском море. По ее словам, она обожает купаться и готова находиться в воде очень долго.
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«Почему бы и нет, если "да"», — подписала снимок знаменитость.
Певица заявила, что решила после смены поплавать в теплом Карибском море. По ее словам, она обожает купаться и готова находиться в воде очень долго.
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