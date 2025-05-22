Сестра Ким Кардашьян показала фигуру в провокационном купальнике с вырезами — фото

Кайли Дженнер (Фото: Instagram*/kyliejenner)
Фигуру в провокационном купальнике с вырезами показала сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер. Снимок опубликован в социальных сетях знаменитости. Бьюти-обозреватели отмечают, что бизнесвумен сейчас отдыхает на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, расположенных к юго-востоку от Багамских. Вместе с Кайли находится ее сестра Кендалл, дочь и сын.
Миллиардерша примерила монокини от Roberto Cavalli с сине-белым цветочным рисунком и вырезами. Наряд подчеркнул женственность и формы девушки. Взглянув на фото, можно подумать, что он меньшего размера, нежели необходим его обладательнице. Грудь оголена снизу, что придает еще большего шарма.
Фото: Instagram*/kyliejenner
Кайли распустила волосы и уложила их волнами. Спонтанная фотосессия получилась дерзкой.
Поклонники остались восхищенными, назвав девушку королевой селфи и отметив, что «купальник держится на честном слове!».
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/kyliejenner
Кайли распустила волосы и уложила их волнами. Спонтанная фотосессия получилась дерзкой.
«Я готова к лету!» — прокомментировала она.
Поклонники остались восхищенными, назвав девушку королевой селфи и отметив, что «купальник держится на честном слове!».
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов