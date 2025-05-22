Сестра Ким Кардашьян показала фигуру в провокационном купальнике с вырезами — фото

Фигуру в провокационном купальнике с вырезами показала сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер. Снимок опубликован в социальных сетях знаменитости. Бьюти-обозреватели отмечают, что бизнесвумен сейчас отдыхает на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, расположенных к юго-востоку от Багамских. Вместе с Кайли находится ее сестра Кендалл, дочь и сын.