«Очень я люблю его»: почему Лариса Гузеева улетела из России в Израиль

Лариса Гузеева (Фото: Telegram/@larisaguzeevaof)
Телеведущая Лариса Гузеева улетела из Москвы в Израиль, опубликовав видео из-за рубежа в соцсетях. Исполнительница роли в фильме «Жестокий романс» пояснила, что 22 мая она решила провести в Иерусалиме по случаю большого православного праздника.
«Сегодня большой праздник — День святого Николая Чудотворца. Я в Иерусалиме, специально приехала. Сейчас иду в Храм Гроба Господня. Очень я люблю его, мне важно хотя бы раз в год сюда приехать. Всех причастных поздравляю с большим праздником», — пояснила ведущая шоу «Давай поженимся».Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_
В середине мая сообщалось, что с Ларисы Гузеевой взыскали долг по коммуналке. Уточнялось, что иск в мировой суд подавал АО «Мосводоканал». Точная сумма задолженности неизвестна.
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