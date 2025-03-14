Брал микрозаймы и погряз в долгах: что известно о женихе 19-летней дочери Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
История любви Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна продолжает обрастать неожиданными подробностями. Уже в апреле молодые сыграют свадьбу, но, как выяснилось, все расходы на торжество легли на плечи матери невесты. О том, какие неприятные подробности вскрылись о женихе дочки Волочковой, расскажет «Радио 1».
Конфликт между Волочковой и Николаевой
Ариадна — единственная дочь известной балерины и бизнесмена Игоря Вдовина. Недавно девушка объявила о предстоящем венчании со своим 23-летним избранником Никитой Григоряном. Ради того, чтобы угодить родителям невесты, пара решила провести сразу две свадьбы.
Не секрет, что отношения Анастасии Волочковой с бывшим супругом и его нынешней женой Еленой Николаевой оставляют желать лучшего. На днях балерина вновь резко высказалась в адрес Николаевой, возмущенно спросив: «У этой тети весеннее обострение?».
Видимо, Волочкова до сих пор не смирилась с заявлением супруги Вдовина о «царской свадьбе», которую она планирует устроить в одном из исторических особняков Санкт-Петербурга: Волочкову всерьез задели высказывания нынешней супруги Игоря Вдовина. Елена Николаева выразила удивление масштабом торжества, которое готовится для Ариадны.
Анастасия Волочкова с дочкой Адрианой (фото: Instagram* / volochkova_art)
Несмотря на полное погружение в организационные хлопоты, Волочкова не смогла оставить без внимания слова Николаевой.
«Просто у этой женщины не было такой изысканной свадьбы. Печалька. Но меня абсолютно не интересует ее мнение, нужна моей дочери роскошная свадьба в Питере, организованная ее единственной мамой или нет. Моя была Царской в Екатерининском дворце и в Юсуповском в Москве», — отметила балерина.
Звезда заверила, что обеспечит Ариадне не менее грандиозный праздник, чем тот, что был у нее самой. А поведение Николаевой Волочкова охарактеризовала как «жалкие попытки привлечь внимание», которые, по ее мнению, выглядят «нелепо, дешево и просто глупо».
Что известно о женихе дочери Волочковой
На первых порах Никита Григорян предстал перед публикой как идеальный жених: успешный бизнесмен, католик и даже певчий в храме.
Анастасия Волочкова, её дочь Адриана и Никита Григорян (фото: Instagram* / volochkova_art)
Однако с каждым новым расследованием всплывают не самые приятные подробности его биографии. Журналисты выяснили, что у него далеко не идеальная финансовая репутация:
- табачный бизнес Никиты оказался убыточным: за 2023 год предприниматель задолжал 2,564 млн. рублей;
- до 2023 года на имя Григоряна также была зарегистрирована клининговая компания, однако бизнес не принес прибыли и был закрыт;
- будущий зять Волочковой зарегистрирован на сайте микрозаймов. Несколько лет назад с его телефона подавалась заявка на займ в 15 тысяч рублей;
- кроме того, на Никиту было возбуждено исполнительное производство за неуплату штрафов в прошлом году.
Несмотря на все слухи и скандалы, Ариадна решилась на пышное торжество. Однако, по информации инсайдеров, девушка согласилась на пышную свадьбу только ради матери.
«Я вообще не знакома с родителями Никиты. Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор», — сказала Волочкова.
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