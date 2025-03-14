«С коляской и блинами»: Психоаналитик объяснила, почему SNAMAN и Мизулина не смогут построить здоровую семью

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Не успел SNAMAN публично заявить о любовных отношениях с Екатериной Мизулиной, как в сети стали появляться догадки о скором рождении ребенка у пары. Насколько возможно построить здоровый семейный союз, имея такие загруженные графики?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что представить SHAMANа и Екатерину Мизулину в классической семейной системе затруднительно.
По ее словам, этот союз как семью в понимании российской духовности толковать сложно.
Ирина Смолярчук добавила, что отношения SHAMANа и Мизулиной можно назвать союзом двух амбициозных титанов, которые будут помогать друг другу, и в этом союзе, возможно, найдётся место ребёнку, но представлять их в классическом понимании семьи не представляется возможным.
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«Екатерина Мизулина делает блистательную карьеру чиновника, совмещает это со своей женственностью и нежностью, что очень редко случается. Шаман при этом тоже выглядит достаточно маскулинным представителем, и хочется дальше продолжать, представлять, как они гуляют в парке с коляской, как кормят малыша, как умиляются его развитию. Но, к сожалению, представить классической семьей затруднительно, потому что центральной фигурой их жизни является самоопределение и мощные карьерные амбиции», — пояснила эксперт.
По ее словам, этот союз как семью в понимании российской духовности толковать сложно.
«Вот представьте, как Екатерина Мизулина готовит SHAMANу блины. Она может попросить об этом свою помощницу, а постирает ей стиральная машина, а уберется приходящая домработница, а с детьми будет сидеть няня и воспитывать их станет психолог. Это будет не семья, а союз двух амбициозных талантливых людей», — объяснила психоаналитик.
Ирина Смолярчук добавила, что отношения SHAMANа и Мизулиной можно назвать союзом двух амбициозных титанов, которые будут помогать друг другу, и в этом союзе, возможно, найдётся место ребёнку, но представлять их в классическом понимании семьи не представляется возможным.
«Когда два титана друг об друга создают поле, чтобы как-то расслабиться, заняться любовью, почувствовать себя в безопасности, посидеть друг у друга на ручках. Но поскольку у них есть вот эти жесткие амбиции, то их история любви может страдать. Говоря по-человечески, такие союзы с точки зрения понимания российской духовной семьи нестабильны», — заключила специалист.
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Анастасия Панченко