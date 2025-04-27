Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)
Блогер Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника, чьё лицо и имя она не раскрывает.
23-летняя звезда соцсетей опубликовала ролик, в котором сначала показала свою детскую фотографию с обращением к себе: «Надеюсь, ты часто улыбаешься». После появляется кадр, связанный с её возлюбленным: «Малышка, он делает так, что ты улыбаешься каждый день!». Затем идёт видеоряд с дорогими подарками, которые Валя получает от тайного поклонника.
Карнавал показала роскошные букеты, а также два браслета от люксовых брендов. Первое украшение в виде гвоздя выполнено из розового золота и стоит порядка 800 тысяч рублей, а второе – от VAN CLEEF & ARPELS из 18-каратного белого золота с бриллиантами стоимостью два миллиона рублей.
Также избранник блогера вручил ей колье из жёлтого золота от CARTIER за почти миллион рублей и сумку Dior за 800 тысяч рублей.
Поклонники Вали Карнавал гадают, кто же её возлюбленный. Но все сходятся во мнении, что мужчина миллиардер.
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Карнавал показала роскошные букеты, а также два браслета от люксовых брендов. Первое украшение в виде гвоздя выполнено из розового золота и стоит порядка 800 тысяч рублей, а второе – от VAN CLEEF & ARPELS из 18-каратного белого золота с бриллиантами стоимостью два миллиона рублей.
Также избранник блогера вручил ей колье из жёлтого золота от CARTIER за почти миллион рублей и сумку Dior за 800 тысяч рублей.
Поклонники Вали Карнавал гадают, кто же её возлюбленный. Но все сходятся во мнении, что мужчина миллиардер.
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Анастасия Чинкова