Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника

«Я никого ни к чему не призываю»: темное прошлое жены Джигана Оксаны Самойловой в эскорте, измены и заработки в сети

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana) Экс-модели, блогеру, предпринимателю и маме четверых детей Оксане Самойловой сегодня исполнилось 37 лет. Наибольшую популярность девушка получила благодаря своим отношениям с рэпером Джиганом, который впоследствии стал отцом ее детей. «Радио 1».





Знакомство с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)



Оксана Самойлова и Денис Устименко (настоящее имя Джигана) познакомились в 2009 году в ночном клубе. Начинающая модель привлекательной внешности тогда сильно приглянулась рэперу, и он без стеснения при первой же встрече предложил ей сняться у него в клипе.



Отношения развивались стремительно, и уже через две недели Оксана улетела с артистом на Сейшелы. После этого отдыха Самойлова стала его постоянной девушкой.



Стоит отметить, что про отношения и жизнь Оксаны Самойловой до романа с Джиганом мало известно. Известная блогер Елена Миро считает, что Оксана работала эскортницей и предоставляла свои услуги Денису Устименко-Вайнштейну. Однако отношения между рэпером и моделью сложились.



Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)



В 2011 году Оксана Самойлова родила Джигану дочку Ариелу и только после этого вышла за артиста замуж. Свадьба состоялась в 2012 году. Пышного торжества не было, как и помолвочного кольца. В сентябре 2014 года в семье произошло еще пополнение — родилась вторая дочь, которую назвали Лея.



К моменту рождения второго ребенка Джиган стал более преуспевающим артистом, семья сменила скромную квартиру на апартаменты в центре Москвы, Самойлова запустила собственный бренд детской одежды и начала активно развивать соцсети.



В 2017 году, в день рождения Оксаны, на свет появилась их третья с Джиганом дочь, которую назвали Майей, а в 2020 году — сын Давид. Оксана Самойлова создала в сети образ примерной семьи, где она самая примерная жена, а Джиган — замечательный отец.



Измены, запрещенные вещества и рехаб

Пока Самойлова рисовала картину безоблачной семейной жизни, ее супруг времени даром не терял. Джигана часто СМИ уличали в изменах, но до 2020 года он находил слова отговорок для жены. После рождения сына счастливый отец пошел в разнос.



Он высказал своё мнение о том, что человек, который употребляет вещества, не может считаться достойным членом общества, и это касалось его бывшего друга Гуфа. Между ними начался конфликт на этой почве, и Гуф сказал, что зачем ты так говоришь, если сам у меня постоянно просишь это.



В интернете появились видеозаписи, на которых Джиган проводит время в клубах в компании женщин, не отличающихся высокой нравственностью. В дополнение к этому Устименко выходил в прямые эфиры в неадекватном состоянии, ругался при дочерях матом и на камеру сбрил брови.



Радость отцовства закончилась скандалами в семье, сильно подмоченной репутацией и госпитализацией в реабилитационный центр.





Психолог раскрыла секрет брака Джигана и Самойловой, после измен и заявления на развод

Развод

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)



После случившегося Оксана Самойлова наняла адвокатов и начала готовится к бракоразводному процессу. От былой идиллии не осталось и следа.



«Сложно принимать решения, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все годы счастливой жизни были обманом с его стороны. Он клялся здоровьем наших детей, умолял не верить сплетням. И я верила, потому что сама не способна на такое предательство», — написала тогда в своём блоге Оксана.

Однако Джиган, вернувшись после реабилитации, смог вымолить у супруги прощение. Совсем скоро в соцсетях снова появились совместные фото, и все вернулось к прежней идеальной семье.



Подписчики Самойловой буквально негодовали от столь быстрого примирения. Комментарии были засыпаны вопросами «почему?», «как?» и «как можно?».



«Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно всё рассказала, честно сказала, что понятия не имею, правильно ли поступила. Но мне, очевидно, виднее, чем всем тем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете, не ваша. И муж это не ваш! И дети не ваши! Со своими делайте, что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: «Делай, как я!» Не делайте, как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! Живите свою жизнь, не оглядываясь на окружающих! Если я ошиблась — это мои ошибки и мои уроки. На вас это никак не отразится, понимаете?» — отвечала Самойлова.

Был и положительный момент у этой драмы. За скандалом семьи наблюдали тысячи людей. Число подписчиков на странице обманутой супруги значительно возросло. Благодаря увеличению аудитории в социальных сетях, её доходы стали более существенными.



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Пара вместе уже более 15 лет, их брак является одним из самых обсуждаемых и, по меркам некоторых, весьма необычным. Подробности — в материалеОксана Самойлова и Денис Устименко (настоящее имя Джигана) познакомились в 2009 году в ночном клубе. Начинающая модель привлекательной внешности тогда сильно приглянулась рэперу, и он без стеснения при первой же встрече предложил ей сняться у него в клипе.Отношения развивались стремительно, и уже через две недели Оксана улетела с артистом на Сейшелы. После этого отдыха Самойлова стала его постоянной девушкой.Стоит отметить, что про отношения и жизнь Оксаны Самойловой до романа с Джиганом мало известно. Известная блогер Елена Миро считает, что Оксана работала эскортницей и предоставляла свои услуги Денису Устименко-Вайнштейну. Однако отношения между рэпером и моделью сложились.В 2011 году Оксана Самойлова родила Джигану дочку Ариелу и только после этого вышла за артиста замуж. Свадьба состоялась в 2012 году. Пышного торжества не было, как и помолвочного кольца. В сентябре 2014 года в семье произошло еще пополнение — родилась вторая дочь, которую назвали Лея.К моменту рождения второго ребенка Джиган стал более преуспевающим артистом, семья сменила скромную квартиру на апартаменты в центре Москвы, Самойлова запустила собственный бренд детской одежды и начала активно развивать соцсети.В 2017 году, в день рождения Оксаны, на свет появилась их третья с Джиганом дочь, которую назвали Майей, а в 2020 году — сын Давид. Оксана Самойлова создала в сети образ примерной семьи, где она самая примерная жена, а Джиган — замечательный отец.Пока Самойлова рисовала картину безоблачной семейной жизни, ее супруг времени даром не терял. Джигана часто СМИ уличали в изменах, но до 2020 года он находил слова отговорок для жены. После рождения сына счастливый отец пошел в разнос.Он высказал своё мнение о том, что человек, который употребляет вещества, не может считаться достойным членом общества, и это касалось его бывшего друга Гуфа. Между ними начался конфликт на этой почве, и Гуф сказал, что зачем ты так говоришь, если сам у меня постоянно просишь это.В интернете появились видеозаписи, на которых Джиган проводит время в клубах в компании женщин, не отличающихся высокой нравственностью. В дополнение к этому Устименко выходил в прямые эфиры в неадекватном состоянии, ругался при дочерях матом и на камеру сбрил брови.Радость отцовства закончилась скандалами в семье, сильно подмоченной репутацией и госпитализацией в реабилитационный центр.После случившегося Оксана Самойлова наняла адвокатов и начала готовится к бракоразводному процессу. От былой идиллии не осталось и следа.Однако Джиган, вернувшись после реабилитации, смог вымолить у супруги прощение. Совсем скоро в соцсетях снова появились совместные фото, и все вернулось к прежней идеальной семье.Подписчики Самойловой буквально негодовали от столь быстрого примирения. Комментарии были засыпаны вопросами «почему?», «как?» и «как можно?».Был и положительный момент у этой драмы. За скандалом семьи наблюдали тысячи людей. Число подписчиков на странице обманутой супруги значительно возросло. Благодаря увеличению аудитории в социальных сетях, её доходы стали более существенными.«Настоящая рокерша»: Юлия Савичева разбила гитару на съёмках «Шоу Воли» «Переживу, через неделю забудется»: Алексей Чумаков раскрыл, как ему живется со статусом «главного абьюзера страны» «Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы *Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская Елена Генералова Следите за нашими новостями

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