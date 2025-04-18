Валя Карнавал выходит замуж? Блогер заинтриговала кольцом на безымянном пальце

Валя Карнавал (фото: Instagram* @karna.val)
Валя Карнавал в своих соцсетях похвасталась новым кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.
Блогер опубликовала фотографию с букетом алых роз, на фоне которого запечатлела украшение. Карнавал не уточнила, от кого она получила это кольцо, но поклонники убеждены, что Валя снова получила предложение руки и сердца.
Фото: Instagram* @karna.val
К слову, Карнавал уже не в первый раз намекает на нового поклонника. В начале апреля она опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в комнате, полностью обставленной корзинами с розами. В одном из букетов лежала записка в надписью: «Люблю тебя до Луны и обратно».
В комментариях подписчики задаются вопросами, кто этот влиятельный и щедрый мужчина, который одаривает Карнавал такими роскошными подарками.
Читайте также:
«Кто-то старается всю жизнь, а тут деньги и продаваемое личико»: на поступившую в вуз без экзаменов Карнавал обрушилась критика
«Люди, вы что, упали?»: Mia Boyka заступилась за Валю Карнавал и рассказала о своём образовании
«Это было началом моего конца»: Валя Карнавал рассказала, как бывший возлюбленный раскритиковал её за вес
*запрещён в РФ
Фото: Instagram* @karna.val
К слову, Карнавал уже не в первый раз намекает на нового поклонника. В начале апреля она опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в комнате, полностью обставленной корзинами с розами. В одном из букетов лежала записка в надписью: «Люблю тебя до Луны и обратно».
В комментариях подписчики задаются вопросами, кто этот влиятельный и щедрый мужчина, который одаривает Карнавал такими роскошными подарками.
Читайте также:
«Кто-то старается всю жизнь, а тут деньги и продаваемое личико»: на поступившую в вуз без экзаменов Карнавал обрушилась критика
«Люди, вы что, упали?»: Mia Boyka заступилась за Валю Карнавал и рассказала о своём образовании
«Это было началом моего конца»: Валя Карнавал рассказала, как бывший возлюбленный раскритиковал её за вес
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова