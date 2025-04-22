Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти к казахам

Валя Карнавал (фото: Instagram* @karna.val)
Блогер Валя Карнавал прокомментировала обвинения в ненависти к казахам. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
В Сети завирусилось видео про съёмки одного из клипов Карнавал, которые проходили в Казахстане в прошлом году. Анонимный источник рассказал. что блогер якобы выгнала всех казахов с площадки и устроила истерику из-за того, что они не умеют работать.
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«Это полнейшая ложь, бред, клевета и провокация. Более того, я хочу вам сказать о том, что я осталась под огромнейшим впечатлением от работы с ребятами из Казахстана. <…> Не верьте, пожалуйста, в чушь и бред, который распространяют про меня на просторах Интернета, дабы очернить и опорочить моё имя», – ответила на обвинения Валя в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Анастасия Чинкова