«Запретный плод сладок»: Продюсер раскрыл успех Кадышевой

02 июля 2025, 15:32

Продюсер Рудченко: на Кадышеву свалился успех из-за тренда на русскую культуру

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Народная артистка России Надежда Кадышева находится на новой волне популярности. Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что колоссальную известность певица приобрела из-за моды на русскую музыку не только в России, но и на Западе.





В беседе с «NEWS.ru» продюсер объяснил рост заработка певицы до 20 миллионов рублей и заявил, что гонорар Кадышевой увеличился на 200%, а на саму артистку свалился сказочный успех.

«Сейчас, как говорится, запретный плод сладок, и очень многие и западные, и российские слушатели начинают больше слушать что-то наше, аутентичное», — отметил Рудченко.