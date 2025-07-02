«Запретный плод сладок»: Продюсер раскрыл успех Кадышевой
Продюсер Рудченко: на Кадышеву свалился успех из-за тренда на русскую культуру
Народная артистка России Надежда Кадышева находится на новой волне популярности. Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что колоссальную известность певица приобрела из-за моды на русскую музыку не только в России, но и на Западе.
В беседе с «NEWS.ru» продюсер объяснил рост заработка певицы до 20 миллионов рублей и заявил, что гонорар Кадышевой увеличился на 200%, а на саму артистку свалился сказочный успех.
«Сейчас, как говорится, запретный плод сладок, и очень многие и западные, и российские слушатели начинают больше слушать что-то наше, аутентичное», — отметил Рудченко.Эксперт подчеркнул: когда идут боевые действия, а на страну оказывается санкционное давление, граждане России ищут поддержку в музыке. Рудченко сообщил, что у Кадышевой все песни забористые и жизненные, а молодежь нашла в них что-то близкое для себя. Активное прослушивание и использование музыки певицы в соцсетях подарило ей новую волну славы.
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