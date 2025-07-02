Возлюбленная Лепса раньше фанатела от Милохина
О романе Григория Лепса и Авроры Кибы ходят разные слухи. Члены съемочной команды шоу «Мастер игры» в беседе с Kp.ru рассказали, что девушке изначально нравился не сам певец, а молодой блогер Даня Милохин.
Инсайдеры утверждают, что Аврора хайпует на отношениях с артистом, исполняя в караоке только его песни, и ее чувства вызывают сомнения.
Также стало известно, что у возлюбленной артиста якобы есть личный астролог, с которым она часто советуется. Несмотря на то, что сам Лепс четырежды звал Аврору замуж, многие до сих пор не верят в искренность ее чувств.
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