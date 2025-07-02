Возлюбленная Лепса раньше фанатела от Милохина

02 июля 2025, 15:16

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О романе Григория Лепса и Авроры Кибы ходят разные слухи. Члены съемочной команды шоу «Мастер игры» в беседе с Kp.ru рассказали, что девушке изначально нравился не сам певец, а молодой блогер Даня Милохин.