Возлюбленная Лепса раньше фанатела от Милохина

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О романе Григория Лепса и Авроры Кибы ходят разные слухи. Члены съемочной команды шоу «Мастер игры» в беседе с Kp.ru рассказали, что девушке изначально нравился не сам певец, а молодой блогер Даня Милохин.



Инсайдеры утверждают, что Аврора хайпует на отношениях с артистом, исполняя в караоке только его песни, и ее чувства вызывают сомнения.

Также стало известно, что у возлюбленной артиста якобы есть личный астролог, с которым она часто советуется. Несмотря на то, что сам Лепс четырежды звал Аврору замуж, многие до сих пор не верят в искренность ее чувств.

Виктория Иванченко

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