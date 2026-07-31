Брат Блиновской рассказал о ее шансах на УДО
Брат блогера Елены Блиновской, осужденной за неуплату налогов, Александр Останин рассказал, как сейчас складывается жизнь его сестры и что происходит в ее отношениях с семьей.
По его словам, котоыре приводит издание Super, связь с ней в основном поддерживают родители. Сам Останин признался, что последний раз писал ей письмо около восьми месяцев назад.
Он также отметил, что Блиновская редко видится с детьми — примерно раз в четыре месяца. Отдельно ее брат высказался о возможности УДО: адвокаты и родственники уже пытались добиться пересмотра некоторых решений суда.
Он добавил, что сейчас его больше беспокоит не срок заключения, а финансовые обязательства сестры. Останин считает, что если конфискованное имущество направить на погашение задолженности перед налоговой, то это значительно облегчило бы ситуацию.
Кроме того, он опроверг слухи о том, что у Блиновской есть десятки миллиардов рублей и крупные скрытые активы за границей, назвав это вымыслом. После освобождения, по мнению мужчины, его сестра благодаря известности сможет найти работу и будет востребована.
В конце беседы он поделился подробностями о старшем сыне блогера Всеволоде. Юноша занимается музыкой, играет на гитаре, выступает с группой и самостоятельно зарабатывает.
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