Распродали все билеты на концерт Димы Билана
Народный артист России Дмитрий Билан объявил о полной распродаже билетов на своё сольное выступление, которое состоится сегодня вечером на столичной площадке «ВТБ Арена». Соответствующее сообщение музыкант разместил в своём Telegram-канале.
По словам исполнителя, предстоящее шоу под названием «Твой № 1» станет результатом масштабной подготовки, длившейся несколько месяцев. В работе над концертом задействовали сотни специалистов, отвечающих за музыкальное сопровождение, световое оформление, сценографию и звук.
Билан пообещал зрителям насыщенную программу, отметив, что текущий формат выступления станет для публики новым опытом. Он подчеркнул, что на концерте создадут особую атмосферу единства на большой арене, пишет Москва 24. Певец также выразил благодарность поклонникам за выбор его шоу для проведения вечера и призвал московскую публику к совместному творчеству на сцене.
Ранее выяснилась сумасшедшая сумма, которую заработает Дима Билан за концерт в Москве. Подробности в нашем материале.
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