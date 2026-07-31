Распродали все билеты на концерт Димы Билана

31 июля 2026, 15:07

Певец Билан сообщил о продаже всех билетов на свой концерт в Москве

Дмитрий Билан (Фото: телеграм/@bilanofficial)

Народный артист России Дмитрий Билан объявил о полной распродаже билетов на своё сольное выступление, которое состоится сегодня вечером на столичной площадке «ВТБ Арена». Соответствующее сообщение музыкант разместил в своём Telegram-канале.