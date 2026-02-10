Шоу Ани Лорак весной принесёт десятки миллионов рублей
В начале марта Ани Лорак выступит с большим сольным концертом, который, по прогнозам, станет одним из самых кассовых шоу весны. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Мероприятие пройдёт в масштабном зале, способном вместить несколько тысяч зрителей, а организаторы готовят яркую программу с визуальными эффектами, танцевальными номерами и живым исполнением хитов певицы.
Цены на билеты варьируются от 5 тысяч рублей за стандартные места до 55 тысяч рублей за VIP‑ложи. По оценкам, суммарная выручка с продажи билетов превысит 55 миллионов рублей.
Эксперты отмечают, что интерес публики к выступлениям Ани Лорак остаётся стабильно высоким: поклонники певицы активно покупают билеты, а многие даты уже близки к распродаже. Организаторы ожидают, что концерт станет не только коммерчески успешным, но и настоящим культурным событием весны, собирая зрителей со всей страны.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России