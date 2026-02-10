Шоу Ани Лорак весной принесёт десятки миллионов рублей

10 февраля 2026, 15:00

Ани Лорак заработает с сольного концерта более 55 млн рублей

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

В начале марта Ани Лорак выступит с большим сольным концертом, который, по прогнозам, станет одним из самых кассовых шоу весны. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».